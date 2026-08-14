Dexter AI 今日价格

Dexter AI (DEXTER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.60%。当前 DEXTER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DEXTER。

Dexter AI 目前市值在 $ 429,115 排名第 #-，流通供应量为 999.89M DEXTER。过去 24 小时内，DEXTER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00589035，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DEXTER 在过去一小时内波动了 +0.93%，过去7 天内波动了 +6.30%。过去一天，总交易量达到 $ 34.90K。

Dexter AI（DEXTER）市场信息

市值 $ 429.12K$ 429.12K $ 429.12K 成交量（24H） $ 34.90K$ 34.90K $ 34.90K 完全稀释市值 $ 429.12K$ 429.12K $ 429.12K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 总供应量 999,893,667.51038 999,893,667.51038 999,893,667.51038

Dexter AI 的当前市值为 $ 429.12K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 34.90K。DEXTER 的流通量为 999.89M，总供应量是 999893667.51038，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 429.12K。