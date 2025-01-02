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Dexsport 价格 (DESU)

USD

Dexsport (DESU) 实时价格图表

$0.01081855
$0.01081855$0.01081855
+4.10%(1D)

今天 Dexsport (DESU) 的价格

今天 Dexsport (DESU) 的实时价格为 0.01081855 USD。目前其市值为 $ 2.18M USD。DESU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dexsport 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 56.60K USD
- Dexsport 当天价格变化为 +4.16%
- 其循环供应量为 201.92M USD

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Dexsport (DESU) 价格表现 USD

今天内，Dexsport 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00043257
在过去30天内，Dexsport 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0127617422
在过去60天内，Dexsport 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0145428931
在过去90天内，Dexsport 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0090092140322917837

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00043257+4.16%
30天$ +0.0127617422+117.96%
60天$ +0.0145428931+134.43%
90天$ +0.0090092140322917837+497.93%

Dexsport (DESU) 价格分析

Dexsport 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01038268
$ 0.01038268$ 0.01038268

$ 0.01084874
$ 0.01084874$ 0.01084874

$ 0.349288
$ 0.349288$ 0.349288

-0.10%

+4.16%

+31.27%

Dexsport (DESU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

$ 56.60K
$ 56.60K$ 56.60K

201.92M
201.92M 201.92M

什么是Dexsport (DESU)

Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting.

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Dexsport (DESU) 资源

官网

大家还在问：关于 Dexsport (DESU) 的其他问题

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DESU 兑换为当地货币

1 DESU 兑换 AUD
A$0.01730968
1 DESU 兑换 GBP
0.00865484
1 DESU 兑换 EUR
0.010385808
1 DESU 兑换 USD
$0.01081855
1 DESU 兑换 MYR
RM0.0483589185
1 DESU 兑换 TRY
0.3817866295
1 DESU 兑换 JPY
¥1.697214124
1 DESU 兑换 RUB
1.20085905
1 DESU 兑换 INR
0.9272579205
1 DESU 兑换 IDR
Rp174.4927175065
1 DESU 兑换 PHP
0.625744932
1 DESU 兑换 EGP
￡E.0.549149598
1 DESU 兑换 BRL
R$0.068589607
1 DESU 兑换 CAD
C$0.015578712
1 DESU 兑换 BDT
1.292816725
1 DESU 兑换 NGN
16.746899029
1 DESU 兑换 UAH
0.455028213
1 DESU 兑换 VES
Bs0.55174605
1 DESU 兑换 PKR
Rs3.0135071025
1 DESU 兑换 KZT
5.6789814515
1 DESU 兑换 THB
฿0.370427152
1 DESU 兑换 TWD
NT$0.3556057385
1 DESU 兑换 CHF
Fr0.009736695
1 DESU 兑换 HKD
HK$0.0840601335
1 DESU 兑换 MAD
.د.م0.109267355