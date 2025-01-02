dexie bucks 价格 (DBX)
今天 dexie bucks (DBX) 的实时价格为 0.115986 USD。目前其市值为 $ 1.08M USD。DBX 兑换 USD 的价格为实时更新。
dexie bucks 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.39K USD
- dexie bucks 当天价格变化为 +17.29%
- 其循环供应量为 9.24M USD
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今天内，dexie bucks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0170997。
在过去30天内，dexie bucks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0263000342。
在过去60天内，dexie bucks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3013114928。
在过去90天内，dexie bucks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0170997
|+17.29%
|30天
|$ -0.0263000342
|-22.67%
|60天
|$ +0.3013114928
|+259.78%
|90天
|$ 0
|--
dexie bucks 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.99%
+17.29%
+7.55%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.
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|1 DBX 兑换 AUD
A$0.1855776
|1 DBX 兑换 GBP
￡0.0927888
|1 DBX 兑换 EUR
€0.11134656
|1 DBX 兑换 USD
$0.115986
|1 DBX 兑换 MYR
RM0.51845742
|1 DBX 兑换 TRY
₺4.09314594
|1 DBX 兑换 JPY
¥18.19588368
|1 DBX 兑换 RUB
₽12.874446
|1 DBX 兑换 INR
₹9.94116006
|1 DBX 兑换 IDR
Rp1,870.74167358
|1 DBX 兑换 PHP
₱6.70863024
|1 DBX 兑换 EGP
￡E.5.88744936
|1 DBX 兑换 BRL
R$0.73535124
|1 DBX 兑换 CAD
C$0.16701984
|1 DBX 兑换 BDT
৳13.860327
|1 DBX 兑换 NGN
₦179.54400828
|1 DBX 兑换 UAH
₴4.87837116
|1 DBX 兑换 VES
Bs5.915286
|1 DBX 兑换 PKR
Rs32.3079003
|1 DBX 兑换 KZT
₸60.88453098
|1 DBX 兑换 THB
฿3.97136064
|1 DBX 兑换 TWD
NT$3.81245982
|1 DBX 兑换 CHF
Fr0.1043874
|1 DBX 兑换 HKD
HK$0.90121122
|1 DBX 兑换 MAD
.د.م1.1714586