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DEXED 价格 (DEXED)

USD

DEXED (DEXED) 实时价格图表

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+20.70%(1D)

今天 DEXED (DEXED) 的价格

今天 DEXED (DEXED) 的实时价格为 0.002741 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DEXED 兑换 USD 的价格为实时更新。
DEXED 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.68K USD
- DEXED 当天价格变化为 +20.80%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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DEXED (DEXED) 价格表现 USD

今天内，DEXED 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00047193
在过去30天内，DEXED 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011447849
在过去60天内，DEXED 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011447849
在过去90天内，DEXED 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0008031453716334174

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00047193+20.80%
30天$ -0.0011447849-41.76%
60天$ -0.0011447849-41.76%
90天$ +0.0008031453716334174+41.45%

DEXED (DEXED) 价格分析

DEXED 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00226222
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$ 0.00295269
$ 0.00295269$ 0.00295269

$ 0.076332
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+0.50%

+20.80%

-15.63%

DEXED (DEXED) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 14.68K
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DEXED (DEXED) 资源

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官网

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DEXED 兑换为当地货币

1 DEXED 兑换 AUD
A$0.00441301
1 DEXED 兑换 GBP
0.00222021
1 DEXED 兑换 EUR
0.00265877
1 DEXED 兑换 USD
$0.002741
1 DEXED 兑换 MYR
RM0.0123345
1 DEXED 兑换 TRY
0.09714104
1 DEXED 兑换 JPY
¥0.42745895
1 DEXED 兑换 RUB
0.28081545
1 DEXED 兑换 INR
0.23728837
1 DEXED 兑换 IDR
Rp44.93441904
1 DEXED 兑换 PHP
0.16048555
1 DEXED 兑换 EGP
￡E.0.1381464
1 DEXED 兑换 BRL
R$0.01647341
1 DEXED 兑换 CAD
C$0.00391963
1 DEXED 兑换 BDT
0.33155136
1 DEXED 兑换 NGN
4.2628032
1 DEXED 兑换 UAH
0.11534128
1 DEXED 兑换 VES
Bs0.148014
1 DEXED 兑换 PKR
Rs0.76369742
1 DEXED 兑换 KZT
1.44719318
1 DEXED 兑换 THB
฿0.09481119
1 DEXED 兑换 TWD
NT$0.0901789
1 DEXED 兑换 CHF
Fr0.00249431
1 DEXED 兑换 HKD
HK$0.02132498
1 DEXED 兑换 MAD
.د.م0.02757446