DexCheck AI 今日价格

DexCheck AI (DCK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.20%。当前 DCK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DCK。

DexCheck AI 目前市值在 $ 88,911 排名第 #-，流通供应量为 704.96M DCK。过去 24 小时内，DCK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.182736，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DCK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +35.73%。过去一天，总交易量达到 --。

DexCheck AI（DCK）市场信息

市值 $ 88.91K$ 88.91K $ 88.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 93.01K$ 93.01K $ 93.01K 流通量 704.96M 704.96M 704.96M 总供应量 960,416,753.75276 960,416,753.75276 960,416,753.75276

DexCheck AI 的当前市值为 $ 88.91K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DCK 的流通量为 704.96M，总供应量是 960416753.75276，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 93.01K。