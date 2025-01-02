Dexalot 价格 (ALOT)
今天 Dexalot (ALOT) 的实时价格为 0.959953 USD。目前其市值为 $ 51.77M USD。ALOT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dexalot 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 111.65K USD
- Dexalot 当天价格变化为 +4.87%
- 其循环供应量为 53.90M USD
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今天内，Dexalot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04455747。
在过去30天内，Dexalot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0890153857。
在过去60天内，Dexalot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.5842780813。
在过去90天内，Dexalot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3943899286400108。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.04455747
|+4.87%
|30天
|$ -0.0890153857
|-9.27%
|60天
|$ +0.5842780813
|+60.87%
|90天
|$ +0.3943899286400108
|+69.73%
Dexalot 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.27%
+4.87%
-3.65%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens.
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|1 ALOT 兑换 AUD
A$1.5359248
|1 ALOT 兑换 GBP
￡0.7679624
|1 ALOT 兑换 EUR
€0.92155488
|1 ALOT 兑换 USD
$0.959953
|1 ALOT 兑换 MYR
RM4.29098991
|1 ALOT 兑换 TRY
₺33.87674137
|1 ALOT 兑换 JPY
¥150.59742664
|1 ALOT 兑换 RUB
₽106.554783
|1 ALOT 兑换 INR
₹82.27757163
|1 ALOT 兑换 IDR
Rp15,483.11073559
|1 ALOT 兑换 PHP
₱55.52368152
|1 ALOT 兑换 EGP
￡E.48.72721428
|1 ALOT 兑换 BRL
R$6.08610202
|1 ALOT 兑换 CAD
C$1.38233232
|1 ALOT 兑换 BDT
৳114.7143835
|1 ALOT 兑换 NGN
₦1,485.98804494
|1 ALOT 兑换 UAH
₴40.37562318
|1 ALOT 兑换 VES
Bs48.957603
|1 ALOT 兑换 PKR
Rs267.39490815
|1 ALOT 兑换 KZT
₸503.90812829
|1 ALOT 兑换 THB
฿32.86879072
|1 ALOT 兑换 TWD
NT$31.55365511
|1 ALOT 兑换 CHF
Fr0.8639577
|1 ALOT 兑换 HKD
HK$7.45883481
|1 ALOT 兑换 MAD
.د.م9.6955253