Dex Trending Fund 6900（DTF6900）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001343 $ 0.00001343 $ 0.00001343 24H最低价 $ 0.00001476 $ 0.00001476 $ 0.00001476 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001343$ 0.00001343 $ 0.00001343 24H最高价 $ 0.00001476$ 0.00001476 $ 0.00001476 历史最高 $ 0.00127758$ 0.00127758 $ 0.00127758 最低价 $ 0.00001253$ 0.00001253 $ 0.00001253 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +5.37% 漲跌幅（7D） +5.70% 漲跌幅（7D） +5.70%

Dex Trending Fund 6900（DTF6900）当前实时价格为 $0.00001423。过去 24 小时内，DTF6900 的交易价格在 $ 0.00001343 至 $ 0.00001476 之间波动，市场活跃度显著。DTF6900 的历史最高价为 $ 0.00127758，历史最低价为 $ 0.00001253。

从短期表现来看，DTF6900 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +5.37%，过去 7 天内累计变动为 +5.70%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dex Trending Fund 6900（DTF6900）市场信息

市值 $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K 流通量 815.86M 815.86M 815.86M 总供应量 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

Dex Trending Fund 6900 的当前市值为 $ 11.61K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DTF6900 的流通量为 815.86M，总供应量是 815858279.47，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.61K。