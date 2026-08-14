DEV TOMMY JINGL 今日价格

DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 TOMMYJINGL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TOMMYJINGL。

DEV TOMMY JINGL 目前市值在 $ 603,621 排名第 #-，流通供应量为 991.80M TOMMYJINGL。过去 24 小时内，TOMMYJINGL 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00130959，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TOMMYJINGL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -5.33%。过去一天，总交易量达到 $ 0.99。

DEV TOMMY JINGL（TOMMYJINGL）市场信息

市值 $ 603.62K$ 603.62K $ 603.62K 成交量（24H） $ 0.99$ 0.99 $ 0.99 完全稀释市值 $ 630.51K$ 630.51K $ 630.51K 流通量 991.80M 991.80M 991.80M 总供应量 1,035,975,088.494188 1,035,975,088.494188 1,035,975,088.494188

DEV TOMMY JINGL 的当前市值为 $ 603.62K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.99。TOMMYJINGL 的流通量为 991.80M，总供应量是 1035975088.494188，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 630.51K。