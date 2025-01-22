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Deutsche eMark 价格 (DEM)

USD

Deutsche eMark (DEM) 实时价格图表

$0.00508305
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+15.20%(1D)

今天 Deutsche eMark (DEM) 的价格

今天 Deutsche eMark (DEM) 的实时价格为 0.00508308 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DEM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Deutsche eMark 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 347.17 USD
- Deutsche eMark 当天价格变化为 +15.28%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Deutsche eMark (DEM) 价格表现 USD

今天内，Deutsche eMark 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00067365
在过去30天内，Deutsche eMark 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017524355
在过去60天内，Deutsche eMark 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0025647264
在过去90天内，Deutsche eMark 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0026086181019681846

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00067365+15.28%
30天$ +0.0017524355+34.48%
60天$ +0.0025647264+50.46%
90天$ +0.0026086181019681846+105.42%

Deutsche eMark (DEM) 价格分析

Deutsche eMark 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00437549
$ 0.00437549$ 0.00437549

$ 0.00545592
$ 0.00545592$ 0.00545592

$ 0.508432
$ 0.508432$ 0.508432

-0.58%

+15.28%

+23.12%

Deutsche eMark (DEM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 347.17
$ 347.17$ 347.17

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什么是Deutsche eMark (DEM)

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Deutsche eMark (DEM) 资源

官网

大家还在问：关于 Deutsche eMark (DEM) 的其他问题

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DEM 兑换为当地货币

1 DEM 兑换 AUD
A$0.0080820972
1 DEM 兑换 GBP
0.0041172948
1 DEM 兑换 EUR
0.0048797568
1 DEM 兑换 USD
$0.00508308
1 DEM 兑换 MYR
RM0.0225688752
1 DEM 兑换 TRY
0.181211802
1 DEM 兑换 JPY
¥0.7920963564
1 DEM 兑换 RUB
0.50576646
1 DEM 兑换 INR
0.4397880816
1 DEM 兑换 IDR
Rp83.3291669952
1 DEM 兑换 PHP
0.29736018
1 DEM 兑换 EGP
￡E.0.2554756008
1 DEM 兑换 BRL
R$0.0306001416
1 DEM 兑换 CAD
C$0.0072688044
1 DEM 兑换 BDT
0.6155101572
1 DEM 兑换 NGN
7.8807055704
1 DEM 兑换 UAH
0.2141501604
1 DEM 兑换 VES
Bs0.2795694
1 DEM 兑换 PKR
Rs1.4095889148
1 DEM 兑换 KZT
2.648792988
1 DEM 兑换 THB
฿0.1721639196
1 DEM 兑换 TWD
NT$0.1666233624
1 DEM 兑换 CHF
Fr0.004574772
1 DEM 兑换 HKD
HK$0.0395463624
1 DEM 兑换 MAD
.د.م0.0507291384