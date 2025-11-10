Descipher Fund（DESCI）代币经济学 深入了解 Descipher Fund（DESCI），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

市值： $ 4.95K 总供应量： $ 100.00M 流通量： $ 56.00M FDV (完全稀释估值)： $ 8.84K 最高价： $ 0.00445736 最低价： $ 0.00008836 当前价格： $ 0

Descipher Fund（DESCI）信息 Descipher.Fund is about empowering researchers via AI agents and unlocking decentralized access to science funding. Our two core products are: The Research Crew: a swarm of specialized AI agents working together to support scientists at every stage of their journey. Each agent focuses on a key area; scientific papers, patents, funding, collaborations, or legal and the group of agents (swarm) together, identify opportunities (decipher), and solve problems for fostering scientific evolution. The DeSci Launchpad: This platform enables researchers to tokenize and launch their science projects. Allocations will be given to $DESCI stakers. 币种官网： https://descipher.fund 币种白皮书： https://descipher.gitbook.io/doc

Descipher Fund（DESCI）代币经济模型：关键指标与应用场景 了解 Descipher Fund（DESCI）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式： 总供应量（Total Supply）： 已创建或将要创建的 DESCI 代币的最大数量。 流通供应量（Circulating Supply）： 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量（Max Supply）： DESCI 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值（FDV）： 当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率（Inflation Rate）： 反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要？ 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 DESCI 代币经济模型的功能，赶快查看 DESCI 代币的实时价格吧！

