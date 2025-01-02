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DerivaDAO 价格 (DDX)

USD

DerivaDAO (DDX) 实时价格图表

$0.03491792
$0.03491792$0.03491792
+9.40%(1D)

今天 DerivaDAO (DDX) 的价格

今天 DerivaDAO (DDX) 的实时价格为 0.03491792 USD。目前其市值为 $ 1.86M USD。DDX 兑换 USD 的价格为实时更新。
DerivaDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 990.25 USD
- DerivaDAO 当天价格变化为 +9.47%
- 其循环供应量为 53.23M USD

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DerivaDAO (DDX) 价格表现 USD

今天内，DerivaDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00302075
在过去30天内，DerivaDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0131645237
在过去60天内，DerivaDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0085358077
在过去90天内，DerivaDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00302075+9.47%
30天$ -0.0131645237-37.70%
60天$ -0.0085358077-24.44%
90天$ 0--

DerivaDAO (DDX) 价格分析

DerivaDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03189043
$ 0.03189043$ 0.03189043

$ 0.03502169
$ 0.03502169$ 0.03502169

$ 15.28
$ 15.28$ 15.28

-0.02%

+9.47%

-29.81%

DerivaDAO (DDX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

$ 990.25
$ 990.25$ 990.25

53.23M
53.23M 53.23M

什么是DerivaDAO (DDX)

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DerivaDAO (DDX) 资源

官网

大家还在问：关于 DerivaDAO (DDX) 的其他问题

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DDX 兑换为当地货币

1 DDX 兑换 AUD
A$0.055868672
1 DDX 兑换 GBP
0.027934336
1 DDX 兑换 EUR
0.0335212032
1 DDX 兑换 USD
$0.03491792
1 DDX 兑换 MYR
RM0.1560831024
1 DDX 兑换 TRY
1.2322533968
1 DDX 兑换 JPY
¥5.4779232896
1 DDX 兑换 RUB
3.87588912
1 DDX 兑换 INR
2.9928149232
1 DDX 兑换 IDR
Rp563.1921792176
1 DDX 兑换 PHP
2.0196524928
1 DDX 兑换 EGP
￡E.1.7724336192
1 DDX 兑换 BRL
R$0.2213796128
1 DDX 兑换 CAD
C$0.0502818048
1 DDX 兑换 BDT
4.17269144
1 DDX 兑换 NGN
54.0522418016
1 DDX 兑换 UAH
1.4686477152
1 DDX 兑换 VES
Bs1.78081392
1 DDX 兑换 PKR
Rs9.726386616
1 DDX 兑换 KZT
18.3294637456
1 DDX 兑换 THB
฿1.1955895808
1 DDX 兑换 TWD
NT$1.1477520304
1 DDX 兑换 CHF
Fr0.031426128
1 DDX 兑换 HKD
HK$0.2713122384
1 DDX 兑换 MAD
.د.م0.352670992