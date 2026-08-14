Depinsim 今日价格

Depinsim (ESIM) 今日实时价格为 $ 0.03126885，过去 24 小时内变化了 5.01%。当前 ESIM 兑 USD 的汇率为 $ 0.03126885 每 ESIM。

Depinsim 目前市值在 $ 4,205,661 排名第 #-，流通供应量为 134.50M ESIM。过去 24 小时内，ESIM 的交易价格在 $ 0.03001124（低点）和 $ 0.03322038（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.144218，而历史最低价为 $ 0.00300367。

短期表现方面，ESIM 在过去一小时内波动了 -5.49%，过去7 天内波动了 -18.23%。过去一天，总交易量达到 $ 533.31K。

Depinsim（ESIM）市场信息

市值 $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M 成交量（24H） $ 533.31K$ 533.31K $ 533.31K 完全稀释市值 $ 31.27M$ 31.27M $ 31.27M 流通量 134.50M 134.50M 134.50M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Depinsim 的当前市值为 $ 4.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 533.31K。ESIM 的流通量为 134.50M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.27M。