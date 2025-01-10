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Depicted 价格 (DPT)

USD

Depicted (DPT) 实时价格图表

$0.00103973
$0.00103973$0.00103973
-17.50%(1D)

今天 Depicted (DPT) 的价格

今天 Depicted (DPT) 的实时价格为 0.00103973 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DPT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Depicted 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.65K USD
- Depicted 当天价格变化为 -17.51%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Depicted (DPT) 价格表现 USD

今天内，Depicted 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000220788118624299
在过去30天内，Depicted 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005326616
在过去60天内，Depicted 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007433386
在过去90天内，Depicted 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000220788118624299-17.51%
30天$ -0.0005326616-51.23%
60天$ -0.0007433386-71.49%
90天$ 0--

Depicted (DPT) 价格分析

Depicted 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00100152
$ 0.00100152$ 0.00100152

$ 0.00130554
$ 0.00130554$ 0.00130554

$ 0.00765305
$ 0.00765305$ 0.00765305

+2.21%

-17.51%

-27.62%

Depicted (DPT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 5.65K
$ 5.65K$ 5.65K

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什么是Depicted (DPT)

Depicted is an innovative web3 RWA hybrid e-commerce platform that aims to revolutionize the online marketplace by combining mobile 3D scanning technology, artificial intelligence, and blockchain-based asset tokenization and 3D asset creation. Depicted is at the forefront of 3D technology integration, offering a comprehensive suite of mobiile 3D Scanning and Generative AI tools that revolutionize e-commerce and digital asset creation.

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Depicted (DPT) 资源

官网

大家还在问：关于 Depicted (DPT) 的其他问题

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DPT 兑换为当地货币

1 DPT 兑换 AUD
A$0.0016843626
1 DPT 兑换 GBP
0.0008421813
1 DPT 兑换 EUR
0.0010085381
1 DPT 兑换 USD
$0.00103973
1 DPT 兑换 MYR
RM0.0046683877
1 DPT 兑换 TRY
0.0368272366
1 DPT 兑换 JPY
¥0.1648491915
1 DPT 兑换 RUB
0.1063123925
1 DPT 兑换 INR
0.0895103557
1 DPT 兑换 IDR
Rp16.7698363619
1 DPT 兑换 PHP
0.0609489726
1 DPT 兑换 EGP
￡E.0.0525583515
1 DPT 兑换 BRL
R$0.006342353
1 DPT 兑换 CAD
C$0.0014972112
1 DPT 兑换 BDT
0.1268262654
1 DPT 兑换 NGN
1.6119765974
1 DPT 兑换 UAH
0.0439597844
1 DPT 兑换 VES
Bs0.05510569
1 DPT 兑换 PKR
Rs0.2895336131
1 DPT 兑换 KZT
0.548665521
1 DPT 兑换 THB
฿0.0361202202
1 DPT 兑换 TWD
NT$0.0343214873
1 DPT 兑换 CHF
Fr0.0009461543
1 DPT 兑换 HKD
HK$0.0080890994
1 DPT 兑换 MAD
.د.م0.0104388892