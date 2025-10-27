Dephaser JPY（JPYT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0064745 $ 0.0064745 $ 0.0064745 24H最低价 $ 0.00659095 $ 0.00659095 $ 0.00659095 24H最高价 24H最低价 $ 0.0064745$ 0.0064745 $ 0.0064745 24H最高价 $ 0.00659095$ 0.00659095 $ 0.00659095 历史最高 $ 0.00682267$ 0.00682267 $ 0.00682267 最低价 $ 0.00631154$ 0.00631154 $ 0.00631154 涨跌幅（1H） -0.29% 涨跌幅（1D） -0.20% 漲跌幅（7D） +0.77% 漲跌幅（7D） +0.77%

Dephaser JPY（JPYT）当前实时价格为 $0.00654383。过去 24 小时内，JPYT 的交易价格在 $ 0.0064745 至 $ 0.00659095 之间波动，市场活跃度显著。JPYT 的历史最高价为 $ 0.00682267，历史最低价为 $ 0.00631154。

从短期表现来看，JPYT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.29%，过去 24 小时内变动为 -0.20%，过去 7 天内累计变动为 +0.77%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dephaser JPY（JPYT）市场信息

市值 $ 166.01K$ 166.01K $ 166.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 166.01K$ 166.01K $ 166.01K 流通量 25.37M 25.37M 25.37M 总供应量 25,368,673.156511 25,368,673.156511 25,368,673.156511

Dephaser JPY 的当前市值为 $ 166.01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JPYT 的流通量为 25.37M，总供应量是 25368673.156511，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 166.01K。