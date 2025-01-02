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Denarius 价格 (D)

USD

Denarius (D) 实时价格图表

$0.058173
$0.058173$0.058173
+0.80%(1D)

今天 Denarius (D) 的价格

今天 Denarius (D) 的实时价格为 0.058173 USD。目前其市值为 $ 520.06K USD。D 兑换 USD 的价格为实时更新。
Denarius 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.04K USD
- Denarius 当天价格变化为 +0.82%
- 其循环供应量为 8.94M USD

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Denarius (D) 价格表现 USD

今天内，Denarius 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00047133
在过去30天内，Denarius 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0122840433
在过去60天内，Denarius 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0105930647
在过去90天内，Denarius 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00047133+0.82%
30天$ -0.0122840433-21.11%
60天$ +0.0105930647+18.21%
90天$ 0--

Denarius (D) 价格分析

Denarius 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.057515
$ 0.057515$ 0.057515

$ 0.058414
$ 0.058414$ 0.058414

$ 4.58
$ 4.58$ 4.58

--

+0.82%

-10.60%

Denarius (D) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 520.06K
$ 520.06K$ 520.06K

$ 2.04K
$ 2.04K$ 2.04K

8.94M
8.94M 8.94M

什么是Denarius (D)

Denarius is a new cryptocurrency based off the original Bitcoin Core by Satoshi Nakamoto. Denarius features many changes, such as Stealth Addresses, Encrypted Messaging, Tribus a new PoW hashing algorithm that is ASIC resistant, and a max of 10,000,000 DNR to be created during the hybrid PoW/PoS lifecycle of 3 years, which then transitions to Proof of Stake entirely after the first 3 years.

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Denarius (D) 资源

官网

大家还在问：关于 Denarius (D) 的其他问题

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D 兑换为当地货币

1 D 兑换 AUD
A$0.0930768
1 D 兑换 GBP
0.0465384
1 D 兑换 EUR
0.05584608
1 D 兑换 USD
$0.058173
1 D 兑换 MYR
RM0.26003331
1 D 兑换 TRY
2.05292517
1 D 兑换 JPY
¥9.12618024
1 D 兑换 RUB
6.457203
1 D 兑换 INR
4.98600783
1 D 兑换 IDR
Rp938.27406219
1 D 兑换 PHP
3.36472632
1 D 兑换 EGP
￡E.2.95286148
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R$0.36881682
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C$0.08376912
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90.05064054
1 D 兑换 UAH
2.44675638
1 D 兑换 VES
Bs2.966823
1 D 兑换 PKR
Rs16.20408915
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1 D 兑换 TWD
NT$1.91214651
1 D 兑换 CHF
Fr0.0523557
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HK$0.45200421
1 D 兑换 MAD
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