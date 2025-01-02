DeMi 价格 (DEMI)
今天 DeMi (DEMI) 的实时价格为 1.52 USD。目前其市值为 $ 3.13M USD。DEMI 兑换 USD 的价格为实时更新。
DeMi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 867.70 USD
- DeMi 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 2.05M USD
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今天内，DeMi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，DeMi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3524858720。
在过去60天内，DeMi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1982250240。
在过去90天内，DeMi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1816833906939181。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.3524858720
|+23.19%
|60天
|$ +0.1982250240
|+13.04%
|90天
|$ +0.1816833906939181
|+13.58%
DeMi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
+0.80%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 DEMI 兑换 AUD
A$2.432
|1 DEMI 兑换 GBP
￡1.216
|1 DEMI 兑换 EUR
€1.4592
|1 DEMI 兑换 USD
$1.52
|1 DEMI 兑换 MYR
RM6.7944
|1 DEMI 兑换 TRY
₺53.6408
|1 DEMI 兑换 JPY
¥238.4576
|1 DEMI 兑换 RUB
₽168.72
|1 DEMI 兑换 INR
₹130.2792
|1 DEMI 兑换 IDR
Rp24,516.1256
|1 DEMI 兑换 PHP
₱87.9168
|1 DEMI 兑换 EGP
￡E.77.1552
|1 DEMI 兑换 BRL
R$9.6368
|1 DEMI 兑换 CAD
C$2.1888
|1 DEMI 兑换 BDT
৳181.64
|1 DEMI 兑换 NGN
₦2,352.9296
|1 DEMI 兑换 UAH
₴63.9312
|1 DEMI 兑换 VES
Bs77.52
|1 DEMI 兑换 PKR
Rs423.396
|1 DEMI 兑换 KZT
₸797.8936
|1 DEMI 兑换 THB
฿52.0448
|1 DEMI 兑换 TWD
NT$49.9624
|1 DEMI 兑换 CHF
Fr1.368
|1 DEMI 兑换 HKD
HK$11.8104
|1 DEMI 兑换 MAD
.د.م15.352