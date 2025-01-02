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DeMi 价格 (DEMI)

USD

DeMi (DEMI) 实时价格图表

$1.52
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0.00%(1D)

今天 DeMi (DEMI) 的价格

今天 DeMi (DEMI) 的实时价格为 1.52 USD。目前其市值为 $ 3.13M USD。DEMI 兑换 USD 的价格为实时更新。
DeMi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 867.70 USD
- DeMi 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 2.05M USD

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DeMi (DEMI) 价格表现 USD

今天内，DeMi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，DeMi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3524858720
在过去60天内，DeMi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1982250240
在过去90天内，DeMi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1816833906939181

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.3524858720+23.19%
60天$ +0.1982250240+13.04%
90天$ +0.1816833906939181+13.58%

DeMi (DEMI) 价格分析

DeMi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.97
$ 2.97$ 2.97

--

--

+0.80%

DeMi (DEMI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

$ 867.70
$ 867.70$ 867.70

2.05M
2.05M 2.05M

什么是DeMi (DEMI)

DEMI is a token that allows you to receive a daily reward in BTC from actually working mining equipment.

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DeMi (DEMI) 资源

官网

大家还在问：关于 DeMi (DEMI) 的其他问题

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DEMI 兑换为当地货币

1 DEMI 兑换 AUD
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1 DEMI 兑换 GBP
1.216
1 DEMI 兑换 EUR
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$1.52
1 DEMI 兑换 MYR
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1 DEMI 兑换 INR
130.2792
1 DEMI 兑换 IDR
Rp24,516.1256
1 DEMI 兑换 PHP
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1 DEMI 兑换 EGP
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1 DEMI 兑换 BRL
R$9.6368
1 DEMI 兑换 CAD
C$2.1888
1 DEMI 兑换 BDT
181.64
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Bs77.52
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