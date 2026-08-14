Delusional Optimist 今日价格

Delusional Optimist (DELUSIONAL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.65%。当前 DELUSIONAL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DELUSIONAL。

Delusional Optimist 目前市值在 $ 31,213 排名第 #-，流通供应量为 998.78M DELUSIONAL。过去 24 小时内，DELUSIONAL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DELUSIONAL 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -27.90%。过去一天，总交易量达到 --。

Delusional Optimist（DELUSIONAL）市场信息

市值 $ 31.21K$ 31.21K $ 31.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 31.21K$ 31.21K $ 31.21K 流通量 998.78M 998.78M 998.78M 总供应量 998,783,300.504241 998,783,300.504241 998,783,300.504241

Delusional Optimist 的当前市值为 $ 31.21K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DELUSIONAL 的流通量为 998.78M，总供应量是 998783300.504241，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.21K。