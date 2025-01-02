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DeltaPrime 价格 (PRIME)

USD

DeltaPrime (PRIME) 实时价格图表

$1.17
$1.17$1.17
+6.80%(1D)

今天 DeltaPrime (PRIME) 的价格

今天 DeltaPrime (PRIME) 的实时价格为 1.17 USD。目前其市值为 $ 5.06M USD。PRIME 兑换 USD 的价格为实时更新。
DeltaPrime 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 19.85K USD
- DeltaPrime 当天价格变化为 +6.84%
- 其循环供应量为 4.33M USD

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DeltaPrime (PRIME) 价格表现 USD

今天内，DeltaPrime 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.074966
在过去30天内，DeltaPrime 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1761646770
在过去60天内，DeltaPrime 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2370470310
在过去90天内，DeltaPrime 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1466804029744953

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.074966+6.84%
30天$ -0.1761646770-15.05%
60天$ +0.2370470310+20.26%
90天$ +0.1466804029744953+14.33%

DeltaPrime (PRIME) 价格分析

DeltaPrime 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.094
$ 1.094$ 1.094

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.52
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+1.05%

+6.84%

+1.65%

DeltaPrime (PRIME) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.06M
$ 5.06M$ 5.06M

$ 19.85K
$ 19.85K$ 19.85K

4.33M
4.33M 4.33M

什么是DeltaPrime (PRIME)

DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward.

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DeltaPrime (PRIME) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 DeltaPrime (PRIME) 的其他问题

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PRIME 兑换为当地货币

1 PRIME 兑换 AUD
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1 PRIME 兑换 GBP
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1 PRIME 兑换 EUR
1.1232
1 PRIME 兑换 USD
$1.17
1 PRIME 兑换 MYR
RM5.2299
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41.2893
1 PRIME 兑换 JPY
¥183.5496
1 PRIME 兑换 RUB
129.87
1 PRIME 兑换 INR
100.2807
1 PRIME 兑换 IDR
Rp18,870.9651
1 PRIME 兑换 PHP
67.6728
1 PRIME 兑换 EGP
￡E.59.3892
1 PRIME 兑换 BRL
R$7.4178
1 PRIME 兑换 CAD
C$1.6848
1 PRIME 兑换 BDT
139.815
1 PRIME 兑换 NGN
1,811.1366
1 PRIME 兑换 UAH
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NT$38.4579
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Fr1.053
1 PRIME 兑换 HKD
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1 PRIME 兑换 MAD
.د.م11.817