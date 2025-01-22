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Delta Financial 价格 (DELTA)

USD

Delta Financial (DELTA) 实时价格图表

$0.880269
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+0.20%(1D)

今天 Delta Financial (DELTA) 的价格

今天 Delta Financial (DELTA) 的实时价格为 0.880269 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DELTA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Delta Financial 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 666.20 USD
- Delta Financial 当天价格变化为 +0.24%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Delta Financial (DELTA) 价格表现 USD

今天内，Delta Financial 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00206738
在过去30天内，Delta Financial 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0087680954
在过去60天内，Delta Financial 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0738462065
在过去90天内，Delta Financial 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1263695551690709

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00206738+0.24%
30天$ +0.0087680954+1.00%
60天$ -0.0738462065-8.38%
90天$ +0.1263695551690709+16.76%

Delta Financial (DELTA) 价格分析

Delta Financial 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.873734
$ 0.873734$ 0.873734

$ 0.894314
$ 0.894314$ 0.894314

$ 21.85
$ 21.85$ 21.85

-0.10%

+0.24%

+3.01%

Delta Financial (DELTA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 666.20
$ 666.20$ 666.20

0.00
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什么是Delta Financial (DELTA)

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Delta Financial (DELTA) 资源

官网

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DELTA 兑换为当地货币

1 DELTA 兑换 AUD
A$1.39962771
1 DELTA 兑换 GBP
0.71301789
1 DELTA 兑换 EUR
0.84505824
1 DELTA 兑换 USD
$0.880269
1 DELTA 兑换 MYR
RM3.90839436
1 DELTA 兑换 TRY
31.38158985
1 DELTA 兑换 JPY
¥137.17231827
1 DELTA 兑换 RUB
87.5867655
1 DELTA 兑换 INR
76.16087388
1 DELTA 兑换 IDR
Rp14,430.63703536
1 DELTA 兑换 PHP
51.4957365
1 DELTA 兑换 EGP
￡E.44.24231994
1 DELTA 兑换 BRL
R$5.29921938
1 DELTA 兑换 CAD
C$1.25878467
1 DELTA 兑换 BDT
106.59177321
1 DELTA 兑换 NGN
1,364.75145222
1 DELTA 兑换 UAH
37.08573297
1 DELTA 兑换 VES
Bs48.414795
1 DELTA 兑换 PKR
Rs244.10739639
1 DELTA 兑换 KZT
458.7081759
1 DELTA 兑换 THB
฿29.81471103
1 DELTA 兑换 TWD
NT$28.85521782
1 DELTA 兑换 CHF
Fr0.7922421
1 DELTA 兑换 HKD
HK$6.84849282
1 DELTA 兑换 MAD
.د.م8.78508462