Delpho USDV 今日价格

Delpho USDV (USDV) 今日实时价格为 $ 1.007，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 USDV 兑 USD 的汇率为 $ 1.007 每 USDV。

Delpho USDV 目前市值在 $ 445,220 排名第 #-，流通供应量为 441.26K USDV。过去 24 小时内，USDV 的交易价格在 $ 1.006（低点）和 $ 1.008（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.008，而历史最低价为 $ 1.006。

短期表现方面，USDV 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 -0.02%。过去一天，总交易量达到 $ 544.61K。

Delpho USDV（USDV）市场信息

市值 $ 445.22K$ 445.22K $ 445.22K 成交量（24H） $ 544.61K$ 544.61K $ 544.61K 完全稀释市值 $ 444.18K$ 444.18K $ 444.18K 流通量 441.26K 441.26K 441.26K 总供应量 441,257.553104 441,257.553104 441,257.553104

Delpho USDV 的当前市值为 $ 445.22K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 544.61K。USDV 的流通量为 441.26K，总供应量是 441257.553104，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 444.18K。