DELPHIBETS 价格 (DPH)
今天 DELPHIBETS (DPH) 的实时价格为 0.00443888 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DPH 兑换 USD 的价格为实时更新。
DELPHIBETS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.78 USD
- DELPHIBETS 当天价格变化为 +5.15%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，DELPHIBETS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002175。
在过去30天内，DELPHIBETS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0020912984。
在过去60天内，DELPHIBETS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021758324。
在过去90天内，DELPHIBETS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002036953135902553。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0002175
|+5.15%
|30天
|$ -0.0020912984
|-47.11%
|60天
|$ -0.0021758324
|-49.01%
|90天
|$ -0.002036953135902553
|-31.45%
DELPHIBETS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.57%
+5.15%
-18.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DELPHIBETS is a Web3 user interface to create or join decentralized and secure bets with the most user-focused DeFi experience available. The protocol’s users have the opportunity to place bets and compete with opposing bettors by predicting a variety of future events. Alongside Peer-2-Peer (P2P) betting, the protocol utilizes complex automated market maker (AMM) and pari-mutuel mechanisms that ensure an engaging, responsive, and frictionless user experience. Compared to heavily centralized providers, the DELPHIBETS protocol convinces with well-designed incentive mechanisms, versatile DeFi usability, and socializing features. Pre-determined and dictated market conditions to the user's disadvantage have finally become a thing of the past.
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|1 DPH 兑换 AUD
A$0.0070578192
|1 DPH 兑换 GBP
￡0.0035954928
|1 DPH 兑换 EUR
€0.0042613248
|1 DPH 兑换 USD
$0.00443888
|1 DPH 兑换 MYR
RM0.0197086272
|1 DPH 兑换 TRY
₺0.158246072
|1 DPH 兑换 JPY
¥0.6917106704
|1 DPH 兑换 RUB
₽0.44166856
|1 DPH 兑换 INR
₹0.3840518976
|1 DPH 兑换 IDR
Rp72.7685129472
|1 DPH 兑换 PHP
₱0.25967448
|1 DPH 兑换 EGP
￡E.0.2230981088
|1 DPH 兑换 BRL
R$0.0267220576
|1 DPH 兑换 CAD
C$0.0063475984
|1 DPH 兑换 BDT
৳0.5375039792
|1 DPH 兑换 NGN
₦6.8819507744
|1 DPH 兑换 UAH
₴0.1870100144
|1 DPH 兑换 VES
Bs0.2441384
|1 DPH 兑换 PKR
Rs1.2309458128
|1 DPH 兑换 KZT
₸2.313100368
|1 DPH 兑换 THB
฿0.1503448656
|1 DPH 兑换 TWD
NT$0.1455064864
|1 DPH 兑换 CHF
Fr0.003994992
|1 DPH 兑换 HKD
HK$0.0345344864
|1 DPH 兑换 MAD
.د.م0.0443000224