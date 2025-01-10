Delphi 价格 (ADEL)
今天 Delphi (ADEL) 的实时价格为 0.00166681 USD。目前其市值为 $ 31.16K USD。ADEL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Delphi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 298.41 USD
- Delphi 当天价格变化为 +29.34%
- 其循环供应量为 18.68M USD
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今天内，Delphi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00037807。
在过去30天内，Delphi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008927337。
在过去60天内，Delphi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008878315。
在过去90天内，Delphi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001420247425306763。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00037807
|+29.34%
|30天
|$ -0.0008927337
|-53.55%
|60天
|$ -0.0008878315
|-53.26%
|90天
|$ -0.001420247425306763
|-46.00%
Delphi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.14%
+29.34%
+8.70%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 ADEL 兑换 AUD
A$0.0026835641
|1 ADEL 兑换 GBP
￡0.0013501161
|1 ADEL 兑换 EUR
€0.0016168057
|1 ADEL 兑换 USD
$0.00166681
|1 ADEL 兑换 MYR
RM0.0074839769
|1 ADEL 兑换 TRY
₺0.0590384102
|1 ADEL 兑换 JPY
¥0.2630559542
|1 ADEL 兑换 RUB
₽0.1691645469
|1 ADEL 兑换 INR
₹0.1432456514
|1 ADEL 兑换 IDR
Rp26.8840284943
|1 ADEL 兑换 PHP
₱0.0974583807
|1 ADEL 兑换 EGP
￡E.0.0842572455
|1 ADEL 兑换 BRL
R$0.0100842005
|1 ADEL 兑换 CAD
C$0.0024002064
|1 ADEL 兑换 BDT
৳0.2033174838
|1 ADEL 兑换 NGN
₦2.5801885438
|1 ADEL 兑换 UAH
₴0.0706560759
|1 ADEL 兑换 VES
Bs0.08834093
|1 ADEL 兑换 PKR
Rs0.4648066366
|1 ADEL 兑换 KZT
₸0.8763420256
|1 ADEL 兑换 THB
฿0.0576549579
|1 ADEL 兑换 TWD
NT$0.0549380576
|1 ADEL 兑换 CHF
Fr0.0015167971
|1 ADEL 兑换 HKD
HK$0.0129677818
|1 ADEL 兑换 MAD
.د.م0.0167681086