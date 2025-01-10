Delphi 图标

Delphi 价格 (ADEL)

USD

Delphi (ADEL) 实时价格图表

$0.00166681
$0.00166681$0.00166681
+29.30%(1D)

今天 Delphi (ADEL) 的价格

今天 Delphi (ADEL) 的实时价格为 0.00166681 USD。目前其市值为 $ 31.16K USD。ADEL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Delphi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 298.41 USD
- Delphi 当天价格变化为 +29.34%
- 其循环供应量为 18.68M USD

在获取 MEXC 上从 ADEL兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ADEL 价格信息的首选平台。

Delphi (ADEL) 价格表现 USD

今天内，Delphi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00037807
在过去30天内，Delphi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008927337
在过去60天内，Delphi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008878315
在过去90天内，Delphi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001420247425306763

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00037807+29.34%
30天$ -0.0008927337-53.55%
60天$ -0.0008878315-53.26%
90天$ -0.001420247425306763-46.00%

Delphi (ADEL) 价格分析

Delphi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0011897
$ 0.0011897$ 0.0011897

$ 0.00167051
$ 0.00167051$ 0.00167051

$ 8.43
$ 8.43$ 8.43

-0.14%

+29.34%

+8.70%

Delphi (ADEL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 31.16K
$ 31.16K$ 31.16K

$ 298.41
$ 298.41$ 298.41

18.68M
18.68M 18.68M

什么是Delphi (ADEL)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Delphi (ADEL) 资源

官网

大家还在问：关于 Delphi (ADEL) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ADEL 兑换为当地货币

1 ADEL 兑换 AUD
A$0.0026835641
1 ADEL 兑换 GBP
0.0013501161
1 ADEL 兑换 EUR
0.0016168057
1 ADEL 兑换 USD
$0.00166681
1 ADEL 兑换 MYR
RM0.0074839769
1 ADEL 兑换 TRY
0.0590384102
1 ADEL 兑换 JPY
¥0.2630559542
1 ADEL 兑换 RUB
0.1691645469
1 ADEL 兑换 INR
0.1432456514
1 ADEL 兑换 IDR
Rp26.8840284943
1 ADEL 兑换 PHP
0.0974583807
1 ADEL 兑换 EGP
￡E.0.0842572455
1 ADEL 兑换 BRL
R$0.0100842005
1 ADEL 兑换 CAD
C$0.0024002064
1 ADEL 兑换 BDT
0.2033174838
1 ADEL 兑换 NGN
2.5801885438
1 ADEL 兑换 UAH
0.0706560759
1 ADEL 兑换 VES
Bs0.08834093
1 ADEL 兑换 PKR
Rs0.4648066366
1 ADEL 兑换 KZT
0.8763420256
1 ADEL 兑换 THB
฿0.0576549579
1 ADEL 兑换 TWD
NT$0.0549380576
1 ADEL 兑换 CHF
Fr0.0015167971
1 ADEL 兑换 HKD
HK$0.0129677818
1 ADEL 兑换 MAD
.د.م0.0167681086