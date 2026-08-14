Delabs Games 今日价格

Delabs Games (DELABS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 DELABS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DELABS。

Delabs Games 目前市值在 $ 217,844 排名第 #-，流通供应量为 750.30M DELABS。过去 24 小时内，DELABS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0197292，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DELABS 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -2.81%。过去一天，总交易量达到 $ 9.75。

Delabs Games（DELABS）市场信息

市值 $ 217.84K$ 217.84K $ 217.84K 成交量（24H） $ 9.75$ 9.75 $ 9.75 完全稀释市值 $ 871.03K$ 871.03K $ 871.03K 流通量 750.30M 750.30M 750.30M 总供应量 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Delabs Games 的当前市值为 $ 217.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.75。DELABS 的流通量为 750.30M，总供应量是 3000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 871.03K。