Dejitaru Tsuka 今日价格

Dejitaru Tsuka (TSUKA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.18%。当前 TSUKA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TSUKA。

Dejitaru Tsuka 目前市值在 $ 867,809 排名第 #-，流通供应量为 1.00B TSUKA。过去 24 小时内，TSUKA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.15717，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TSUKA 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 -1.07%。过去一天，总交易量达到 $ 561.38。

Dejitaru Tsuka（TSUKA）市场信息

市值 $ 867.81K$ 867.81K $ 867.81K 成交量（24H） $ 561.38$ 561.38 $ 561.38 完全稀释市值 $ 867.81K$ 867.81K $ 867.81K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dejitaru Tsuka 的当前市值为 $ 867.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 561.38。TSUKA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 867.81K。