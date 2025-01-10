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Degree Crypto 价格 (DCT)

USD

Degree Crypto (DCT) 实时价格图表

$11.3
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+0.20%(1D)

今天 Degree Crypto (DCT) 的价格

今天 Degree Crypto (DCT) 的实时价格为 11.3 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DCT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Degree Crypto 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.53K USD
- Degree Crypto 当天价格变化为 +0.28%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Degree Crypto (DCT) 价格表现 USD

今天内，Degree Crypto 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03191955
在过去30天内，Degree Crypto 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5445153600
在过去60天内，Degree Crypto 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.4883255300
在过去90天内，Degree Crypto 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.917969542784264

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.03191955+0.28%
30天$ -0.5445153600-4.81%
60天$ +6.4883255300+57.42%
90天$ +5.917969542784264+109.96%

Degree Crypto (DCT) 价格分析

Degree Crypto 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 11.11
$ 11.11$ 11.11

$ 11.61
$ 11.61$ 11.61

$ 752.4
$ 752.4$ 752.4

-0.16%

+0.28%

+10.24%

Degree Crypto (DCT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.53K
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Degree Crypto (DCT) 资源

官网

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DCT 兑换为当地货币

1 DCT 兑换 AUD
A$18.306
1 DCT 兑换 GBP
9.153
1 DCT 兑换 EUR
10.961
1 DCT 兑换 USD
$11.3
1 DCT 兑换 MYR
RM50.737
1 DCT 兑换 TRY
400.246
1 DCT 兑换 JPY
¥1,791.615
1 DCT 兑换 RUB
1,155.425
1 DCT 兑换 INR
972.817
1 DCT 兑换 IDR
Rp182,258.039
1 DCT 兑换 PHP
662.406
1 DCT 兑换 EGP
￡E.571.215
1 DCT 兑换 BRL
R$68.93
1 DCT 兑换 CAD
C$16.272
1 DCT 兑换 BDT
1,378.374
1 DCT 兑换 NGN
17,519.294
1 DCT 兑换 UAH
477.764
1 DCT 兑换 VES
Bs598.9
1 DCT 兑换 PKR
Rs3,146.711
1 DCT 兑换 KZT
5,963.01
1 DCT 兑换 THB
฿392.562
1 DCT 兑换 TWD
NT$373.013
1 DCT 兑换 CHF
Fr10.283
1 DCT 兑换 HKD
HK$87.914
1 DCT 兑换 MAD
.د.م113.452