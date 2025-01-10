Degree Crypto 价格 (DCT)
今天 Degree Crypto (DCT) 的实时价格为 11.3 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DCT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Degree Crypto 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.53K USD
- Degree Crypto 当天价格变化为 +0.28%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 DCT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 DCT 价格信息的首选平台。
今天内，Degree Crypto 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03191955。
在过去30天内，Degree Crypto 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5445153600。
在过去60天内，Degree Crypto 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.4883255300。
在过去90天内，Degree Crypto 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.917969542784264。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.03191955
|+0.28%
|30天
|$ -0.5445153600
|-4.81%
|60天
|$ +6.4883255300
|+57.42%
|90天
|$ +5.917969542784264
|+109.96%
Degree Crypto 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.16%
+0.28%
+10.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
We are a digital payment using blockchain technology,P2P Digital Platform and smart crypto-currency digital wallet
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 DCT 兑换 AUD
A$18.306
|1 DCT 兑换 GBP
￡9.153
|1 DCT 兑换 EUR
€10.961
|1 DCT 兑换 USD
$11.3
|1 DCT 兑换 MYR
RM50.737
|1 DCT 兑换 TRY
₺400.246
|1 DCT 兑换 JPY
¥1,791.615
|1 DCT 兑换 RUB
₽1,155.425
|1 DCT 兑换 INR
₹972.817
|1 DCT 兑换 IDR
Rp182,258.039
|1 DCT 兑换 PHP
₱662.406
|1 DCT 兑换 EGP
￡E.571.215
|1 DCT 兑换 BRL
R$68.93
|1 DCT 兑换 CAD
C$16.272
|1 DCT 兑换 BDT
৳1,378.374
|1 DCT 兑换 NGN
₦17,519.294
|1 DCT 兑换 UAH
₴477.764
|1 DCT 兑换 VES
Bs598.9
|1 DCT 兑换 PKR
Rs3,146.711
|1 DCT 兑换 KZT
₸5,963.01
|1 DCT 兑换 THB
฿392.562
|1 DCT 兑换 TWD
NT$373.013
|1 DCT 兑换 CHF
Fr10.283
|1 DCT 兑换 HKD
HK$87.914
|1 DCT 兑换 MAD
.د.م113.452