Dego Finance 今日价格

Dego Finance (DEGO) 今日实时价格为 $ 0.00300328，过去 24 小时内变化了 3.46%。当前 DEGO 兑 USD 的汇率为 $ 0.00300328 每 DEGO。

Dego Finance 目前市值在 $ 63,069 排名第 #-，流通供应量为 21.00M DEGO。过去 24 小时内，DEGO 的交易价格在 $ 0.00287011（低点）和 $ 0.00332596（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 33.41，而历史最低价为 $ 0.00270439。

短期表现方面，DEGO 在过去一小时内波动了 -0.59%，过去7 天内波动了 -6.12%。过去一天，总交易量达到 $ 15.59K。

Dego Finance（DEGO）市场信息

市值 $ 63.07K$ 63.07K $ 63.07K 成交量（24H） $ 15.59K$ 15.59K $ 15.59K 完全稀释市值 $ 63.07K$ 63.07K $ 63.07K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Dego Finance 的当前市值为 $ 63.07K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.59K。DEGO 的流通量为 21.00M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 63.07K。