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DegenSwap 价格 (DSWAP)

USD

DegenSwap (DSWAP) 实时价格图表

$0.199162
$0.199162$0.199162
+1.10%(1D)

今天 DegenSwap (DSWAP) 的价格

今天 DegenSwap (DSWAP) 的实时价格为 0.199162 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DSWAP 兑换 USD 的价格为实时更新。
DegenSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 55.59 USD
- DegenSwap 当天价格变化为 +1.17%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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DegenSwap (DSWAP) 价格表现 USD

今天内，DegenSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00231291
在过去30天内，DegenSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1281397354
在过去60天内，DegenSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1632741229
在过去90天内，DegenSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.938884410110631

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00231291+1.17%
30天$ -0.1281397354-64.33%
60天$ -0.1632741229-81.98%
90天$ -0.938884410110631-82.49%

DegenSwap (DSWAP) 价格分析

DegenSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.196304
$ 0.196304$ 0.196304

$ 0.210152
$ 0.210152$ 0.210152

$ 6.78
$ 6.78$ 6.78

-2.09%

+1.17%

-11.36%

DegenSwap (DSWAP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.59
$ 55.59$ 55.59

0.00
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什么是DegenSwap (DSWAP)

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DegenSwap (DSWAP) 资源

白皮书
官网

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DSWAP 兑换为当地货币

1 DSWAP 兑换 AUD
A$0.32264244
1 DSWAP 兑换 GBP
0.16132122
1 DSWAP 兑换 EUR
0.19318714
1 DSWAP 兑换 USD
$0.199162
1 DSWAP 兑换 MYR
RM0.89423738
1 DSWAP 兑换 TRY
7.05431804
1 DSWAP 兑换 JPY
¥31.5771351
1 DSWAP 兑换 RUB
20.3643145
1 DSWAP 兑换 INR
17.14585658
1 DSWAP 兑换 IDR
Rp3,212.28987286
1 DSWAP 兑换 PHP
11.67487644
1 DSWAP 兑换 EGP
￡E.10.0676391
1 DSWAP 兑换 BRL
R$1.2148882
1 DSWAP 兑换 CAD
C$0.28679328
1 DSWAP 兑换 BDT
24.29378076
1 DSWAP 兑换 NGN
308.77678156
1 DSWAP 兑换 UAH
8.42056936
1 DSWAP 兑换 VES
Bs10.555586
1 DSWAP 兑换 PKR
Rs55.46064214
1 DSWAP 兑换 KZT
105.0977874
1 DSWAP 兑换 THB
฿6.91888788
1 DSWAP 兑换 TWD
NT$6.57433762
1 DSWAP 兑换 CHF
Fr0.18123742
1 DSWAP 兑换 HKD
HK$1.54948036
1 DSWAP 兑换 MAD
.د.م1.99958648