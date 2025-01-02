DegenPad 图标

DegenPad 价格 (DPAD)

USD

DegenPad (DPAD) 实时价格图表

$0.00567679
$0.00567679$0.00567679
+47.90%(1D)

今天 DegenPad (DPAD) 的价格

今天 DegenPad (DPAD) 的实时价格为 0.00567679 USD。目前其市值为 $ 113.54K USD。DPAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
DegenPad 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.28K USD
- DegenPad 当天价格变化为 +47.90%
- 其循环供应量为 20.00M USD

在获取 MEXC 上从 DPAD兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 DPAD 价格信息的首选平台。

DegenPad (DPAD) 价格表现 USD

今天内，DegenPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00183854
在过去30天内，DegenPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010654965
在过去60天内，DegenPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0038361646
在过去90天内，DegenPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001656696732037217

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00183854+47.90%
30天$ -0.0010654965-18.76%
60天$ +0.0038361646+67.58%
90天$ +0.001656696732037217+41.21%

DegenPad (DPAD) 价格分析

DegenPad 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00379462
$ 0.00379462$ 0.00379462

$ 0.00570109
$ 0.00570109$ 0.00570109

$ 0.02920669
$ 0.02920669$ 0.02920669

-0.30%

+47.90%

+20.44%

DegenPad (DPAD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 113.54K
$ 113.54K$ 113.54K

$ 10.28K
$ 10.28K$ 10.28K

20.00M
20.00M 20.00M

什么是DegenPad (DPAD)

Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation!

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

DegenPad (DPAD) 资源

官网

大家还在问：关于 DegenPad (DPAD) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

DPAD 兑换为当地货币

1 DPAD 兑换 AUD
A$0.009082864
1 DPAD 兑换 GBP
0.004541432
1 DPAD 兑换 EUR
0.0055064863
1 DPAD 兑换 USD
$0.00567679
1 DPAD 兑换 MYR
RM0.0253752513
1 DPAD 兑换 TRY
0.2004474549
1 DPAD 兑换 JPY
¥0.891823709
1 DPAD 兑换 RUB
0.6329053171
1 DPAD 兑换 INR
0.4867279746
1 DPAD 兑换 IDR
Rp91.5611162137
1 DPAD 兑换 PHP
0.3289132126
1 DPAD 兑换 EGP
￡E.0.2882106283
1 DPAD 兑换 BRL
R$0.035196098
1 DPAD 兑换 CAD
C$0.0081745776
1 DPAD 兑换 BDT
0.678376405
1 DPAD 兑换 NGN
8.7739898561
1 DPAD 兑换 UAH
0.2390496269
1 DPAD 兑换 VES
Bs0.28951629
1 DPAD 兑换 PKR
Rs1.582121373
1 DPAD 兑换 KZT
2.9799173747
1 DPAD 兑换 THB
฿0.1946003612
1 DPAD 兑换 TWD
NT$0.1866528552
1 DPAD 兑换 CHF
Fr0.005109111
1 DPAD 兑换 HKD
HK$0.0441086583
1 DPAD 兑换 MAD
.د.م0.0573923469