DegenPad 价格 (DPAD)
今天 DegenPad (DPAD) 的实时价格为 0.00567679 USD。目前其市值为 $ 113.54K USD。DPAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
DegenPad 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.28K USD
- DegenPad 当天价格变化为 +47.90%
- 其循环供应量为 20.00M USD
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今天内，DegenPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00183854。
在过去30天内，DegenPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010654965。
在过去60天内，DegenPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0038361646。
在过去90天内，DegenPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001656696732037217。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00183854
|+47.90%
|30天
|$ -0.0010654965
|-18.76%
|60天
|$ +0.0038361646
|+67.58%
|90天
|$ +0.001656696732037217
|+41.21%
DegenPad 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.30%
+47.90%
+20.44%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation!
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|1 DPAD 兑换 AUD
A$0.009082864
|1 DPAD 兑换 GBP
￡0.004541432
|1 DPAD 兑换 EUR
€0.0055064863
|1 DPAD 兑换 USD
$0.00567679
|1 DPAD 兑换 MYR
RM0.0253752513
|1 DPAD 兑换 TRY
₺0.2004474549
|1 DPAD 兑换 JPY
¥0.891823709
|1 DPAD 兑换 RUB
₽0.6329053171
|1 DPAD 兑换 INR
₹0.4867279746
|1 DPAD 兑换 IDR
Rp91.5611162137
|1 DPAD 兑换 PHP
₱0.3289132126
|1 DPAD 兑换 EGP
￡E.0.2882106283
|1 DPAD 兑换 BRL
R$0.035196098
|1 DPAD 兑换 CAD
C$0.0081745776
|1 DPAD 兑换 BDT
৳0.678376405
|1 DPAD 兑换 NGN
₦8.7739898561
|1 DPAD 兑换 UAH
₴0.2390496269
|1 DPAD 兑换 VES
Bs0.28951629
|1 DPAD 兑换 PKR
Rs1.582121373
|1 DPAD 兑换 KZT
₸2.9799173747
|1 DPAD 兑换 THB
฿0.1946003612
|1 DPAD 兑换 TWD
NT$0.1866528552
|1 DPAD 兑换 CHF
Fr0.005109111
|1 DPAD 兑换 HKD
HK$0.0441086583
|1 DPAD 兑换 MAD
.د.م0.0573923469