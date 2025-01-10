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degenerative SITCOM 价格 ($SITCOM)

USD

degenerative SITCOM ($SITCOM) 实时价格图表

$0.00274569
$0.00274569$0.00274569
+13.90%(1D)

今天 degenerative SITCOM ($SITCOM) 的价格

今天 degenerative SITCOM ($SITCOM) 的实时价格为 0.00274491 USD。目前其市值为 $ 2.73M USD。$SITCOM 兑换 USD 的价格为实时更新。
degenerative SITCOM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.69M USD
- degenerative SITCOM 当天价格变化为 +14.34%
- 其循环供应量为 1000.00M USD

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degenerative SITCOM ($SITCOM) 价格表现 USD

今天内，degenerative SITCOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00034417
在过去30天内，degenerative SITCOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007861614
在过去60天内，degenerative SITCOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，degenerative SITCOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00034417+14.34%
30天$ +0.0007861614+28.64%
60天$ 0--
90天$ 0--

degenerative SITCOM ($SITCOM) 价格分析

degenerative SITCOM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00221962
$ 0.00221962$ 0.00221962

$ 0.00301563
$ 0.00301563$ 0.00301563

$ 0.02293002
$ 0.02293002$ 0.02293002

+3.46%

+14.34%

+102.98%

degenerative SITCOM ($SITCOM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什么是degenerative SITCOM ($SITCOM)

The first sitcom on the Solana chain. Starring characters from the Boys Club by Matt Furie. You can suggest any storyline in our Telegram channel using the /addtopic command. Currently, 10 preliminary scenes are available. Over time, we will expand the list of scenes and main characters.

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degenerative SITCOM ($SITCOM) 资源

官网

大家还在问：关于 degenerative SITCOM ($SITCOM) 的其他问题

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$SITCOM 兑换为当地货币

1 $SITCOM 兑换 AUD
A$0.0044193051
1 $SITCOM 兑换 GBP
0.0022233771
1 $SITCOM 兑换 EUR
0.0026625627
1 $SITCOM 兑换 USD
$0.00274491
1 $SITCOM 兑换 MYR
RM0.0123246459
1 $SITCOM 兑换 TRY
0.0972247122
1 $SITCOM 兑换 JPY
¥0.4332016962
1 $SITCOM 兑换 RUB
0.2785809159
1 $SITCOM 兑换 INR
0.2358975654
1 $SITCOM 兑换 IDR
Rp44.2727357373
1 $SITCOM 兑换 PHP
0.1604948877
1 $SITCOM 兑换 EGP
￡E.0.1387552005
1 $SITCOM 兑换 BRL
R$0.0166067055
1 $SITCOM 兑换 CAD
C$0.0039526704
1 $SITCOM 兑换 BDT
0.3348241218
1 $SITCOM 兑换 NGN
4.2490657818
1 $SITCOM 兑换 UAH
0.1163567349
1 $SITCOM 兑换 VES
Bs0.14548023
1 $SITCOM 兑换 PKR
Rs0.7654456026
1 $SITCOM 兑换 KZT
1.4431638816
1 $SITCOM 兑换 THB
฿0.0949464369
1 $SITCOM 兑换 TWD
NT$0.0904722336
1 $SITCOM 兑换 CHF
Fr0.0024978681
1 $SITCOM 兑换 HKD
HK$0.0213553998
1 $SITCOM 兑换 MAD
.د.م0.0276137946