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Degen Zoo 价格 (DZOO)

USD

Degen Zoo (DZOO) 实时价格图表

$0.00181657
$0.00181657$0.00181657
-10.20%(1D)

今天 Degen Zoo (DZOO) 的价格

今天 Degen Zoo (DZOO) 的实时价格为 0.00181657 USD。目前其市值为 $ 764.44K USD。DZOO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Degen Zoo 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 19.85K USD
- Degen Zoo 当天价格变化为 -10.29%
- 其循环供应量为 420.53M USD

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Degen Zoo (DZOO) 价格表现 USD

今天内，Degen Zoo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000208424343612745
在过去30天内，Degen Zoo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007354637
在过去60天内，Degen Zoo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010998711
在过去90天内，Degen Zoo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002306614988833245

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000208424343612745-10.29%
30天$ -0.0007354637-40.48%
60天$ -0.0010998711-60.54%
90天$ -0.002306614988833245-55.94%

Degen Zoo (DZOO) 价格分析

Degen Zoo 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0017948
$ 0.0017948$ 0.0017948

$ 0.00204077
$ 0.00204077$ 0.00204077

$ 0.087541
$ 0.087541$ 0.087541

-0.20%

-10.29%

-39.91%

Degen Zoo (DZOO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 764.44K
$ 764.44K$ 764.44K

$ 19.85K
$ 19.85K$ 19.85K

420.53M
420.53M 420.53M

什么是Degen Zoo (DZOO)

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Degen Zoo (DZOO) 资源

官网

大家还在问：关于 Degen Zoo (DZOO) 的其他问题

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DZOO 兑换为当地货币

1 DZOO 兑换 AUD
A$0.0028883463
1 DZOO 兑换 GBP
0.001453256
1 DZOO 兑换 EUR
0.0017257415
1 DZOO 兑换 USD
$0.00181657
1 DZOO 兑换 MYR
RM0.0080655708
1 DZOO 兑换 TRY
0.0647970519
1 DZOO 兑换 JPY
¥0.283566577
1 DZOO 兑换 RUB
0.1814026802
1 DZOO 兑换 INR
0.1570606422
1 DZOO 兑换 IDR
Rp29.2995120271
1 DZOO 兑换 PHP
0.1066144933
1 DZOO 兑换 EGP
￡E.0.0913371396
1 DZOO 兑换 BRL
R$0.0107540944
1 DZOO 兑换 CAD
C$0.0025976951
1 DZOO 兑换 BDT
0.2216397057
1 DZOO 兑换 NGN
2.8295439291
1 DZOO 兑换 UAH
0.0763322714
1 DZOO 兑换 VES
Bs0.10172792
1 DZOO 兑换 PKR
Rs0.5065687102
1 DZOO 兑换 KZT
0.9461241531
1 DZOO 兑换 THB
฿0.0617815457
1 DZOO 兑换 TWD
NT$0.059401839
1 DZOO 兑换 CHF
Fr0.001634913
1 DZOO 兑换 HKD
HK$0.0141329146
1 DZOO 兑换 MAD
.د.م0.0181657