Degen Express（DEGEX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0 24H最高价 $ 0 历史最高 $ 0 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.64% 涨跌幅（1D） +5.04% 漲跌幅（7D） -19.93%

Degen Express（DEGEX）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DEGEX 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DEGEX 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DEGEX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.64%，过去 24 小时内变动为 +5.04%，过去 7 天内累计变动为 -19.93%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Degen Express（DEGEX）市场信息

市值 $ 35.23K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 36.89K 流通量 908.51M 总供应量 951,371,042.3602728

Degen Express 的当前市值为 $ 35.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DEGEX 的流通量为 908.51M，总供应量是 951371042.3602728，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.89K。