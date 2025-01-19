今天 Degen AI by Virtuals (DGENAI) 的价格

今天 Degen AI by Virtuals (DGENAI) 的实时价格为 0.00159152 USD。目前其市值为 $ 1.11M USD。DGENAI 兑换 USD 的价格为实时更新。

Degen AI by Virtuals 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 52.09K USD

- Degen AI by Virtuals 当天价格变化为 -33.14%

- 其循环供应量为 700.00M USD

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