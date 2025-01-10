DEFLI 价格 (FLI)
今天 DEFLI (FLI) 的实时价格为 0.01370341 USD。目前其市值为 $ 330.05K USD。FLI 兑换 USD 的价格为实时更新。
DEFLI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.42K USD
- DEFLI 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 24.08M USD
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今天内，DEFLI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，DEFLI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0652407729。
在过去60天内，DEFLI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0246069159。
在过去90天内，DEFLI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.008803963055994406。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0652407729
|+476.09%
|60天
|$ +0.0246069159
|+179.57%
|90天
|$ +0.008803963055994406
|+179.69%
DEFLI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
+158.54%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DeFli Networks provide cutting edge, passive radar based drone detection equipment to governments and businesses around the world. Through the use of NFT's we offer investors remote ownership of a specific device under a specific contract. Owners earn a direct share of contract revenue paid either in stablecoin or the FLI token. DeFli have coined this as "Crypto Funded Infrastructure" or "CFI" and consider it to be a "reverse DePIN" whereby the end-users are acquired before the network hardware is deployed.
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|1 FLI 兑换 AUD
A$0.0220624901
|1 FLI 兑换 GBP
￡0.0110997621
|1 FLI 兑换 EUR
€0.0132923077
|1 FLI 兑换 USD
$0.01370341
|1 FLI 兑换 MYR
RM0.0615283109
|1 FLI 兑换 TRY
₺0.4852377481
|1 FLI 兑换 JPY
¥2.1626721662
|1 FLI 兑换 RUB
₽1.3907590809
|1 FLI 兑换 INR
₹1.1776710554
|1 FLI 兑换 IDR
Rp221.0227109923
|1 FLI 兑换 PHP
₱0.8009643145
|1 FLI 兑换 EGP
￡E.0.6927073755
|1 FLI 兑换 BRL
R$0.0827685964
|1 FLI 兑换 CAD
C$0.0197329104
|1 FLI 兑换 BDT
৳1.6715419518
|1 FLI 兑换 NGN
₦21.2126046118
|1 FLI 兑换 UAH
₴0.5808875499
|1 FLI 兑换 VES
Bs0.72628073
|1 FLI 兑换 PKR
Rs3.8213329126
|1 FLI 兑换 KZT
₸7.2047048416
|1 FLI 兑换 THB
฿0.4740009519
|1 FLI 兑换 TWD
NT$0.4518014277
|1 FLI 兑换 CHF
Fr0.0124701031
|1 FLI 兑换 HKD
HK$0.1066125298
|1 FLI 兑换 MAD
.د.م0.1378563046