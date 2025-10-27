Deflationary USD（DUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00145385 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +1.46% 涨跌幅（1D） +14.16% 漲跌幅（7D） -30.85%

Deflationary USD（DUSD）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DUSD 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DUSD 的历史最高价为 $ 0.00145385，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.46%，过去 24 小时内变动为 +14.16%，过去 7 天内累计变动为 -30.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Deflationary USD（DUSD）市场信息

市值 $ 293.51K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 293.51K 流通量 745.60M 总供应量 745,598,929.850279

Deflationary USD 的当前市值为 $ 293.51K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DUSD 的流通量为 745.60M，总供应量是 745598929.850279，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 293.51K。