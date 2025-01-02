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DefiPlaza 价格 (DFP2)

USD

DefiPlaza (DFP2) 实时价格图表

$0.02106945
$0.02106945$0.02106945
-0.20%(1D)

今天 DefiPlaza (DFP2) 的价格

今天 DefiPlaza (DFP2) 的实时价格为 0.02106945 USD。目前其市值为 $ 1.40M USD。DFP2 兑换 USD 的价格为实时更新。
DefiPlaza 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.20K USD
- DefiPlaza 当天价格变化为 -0.26%
- 其循环供应量为 66.46M USD

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DefiPlaza (DFP2) 价格表现 USD

今天内，DefiPlaza 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，DefiPlaza 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0079082115
在过去60天内，DefiPlaza 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0050687766
在过去90天内，DefiPlaza 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.010866340911702176

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.26%
30天$ -0.0079082115-37.53%
60天$ +0.0050687766+24.06%
90天$ +0.010866340911702176+106.50%

DefiPlaza (DFP2) 价格分析

DefiPlaza 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01788581
$ 0.01788581$ 0.01788581

$ 0.02224533
$ 0.02224533$ 0.02224533

$ 0.782959
$ 0.782959$ 0.782959

+0.17%

-0.26%

-12.31%

DefiPlaza (DFP2) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

$ 7.20K
$ 7.20K$ 7.20K

66.46M
66.46M 66.46M

什么是DefiPlaza (DFP2)

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DefiPlaza (DFP2) 资源

官网

大家还在问：关于 DefiPlaza (DFP2) 的其他问题

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DFP2 兑换为当地货币

1 DFP2 兑换 AUD
A$0.03371112
1 DFP2 兑换 GBP
0.01685556
1 DFP2 兑换 EUR
0.020226672
1 DFP2 兑换 USD
$0.02106945
1 DFP2 兑换 MYR
RM0.0941804415
1 DFP2 兑换 TRY
0.7439622795
1 DFP2 兑换 JPY
¥3.305375316
1 DFP2 兑换 RUB
2.33870895
1 DFP2 兑换 INR
1.8058625595
1 DFP2 兑换 IDR
Rp339.8297911335
1 DFP2 兑换 PHP
1.218656988
1 DFP2 兑换 EGP
￡E.1.069485282
1 DFP2 兑换 BRL
R$0.133580313
1 DFP2 兑换 CAD
C$0.030340008
1 DFP2 兑换 BDT
2.517799275
1 DFP2 兑换 NGN
32.615087211
1 DFP2 兑换 UAH
0.886181067
1 DFP2 兑换 VES
Bs1.07454195
1 DFP2 兑换 PKR
Rs5.8688952975
1 DFP2 兑换 KZT
11.0599863885
1 DFP2 兑换 THB
฿0.720996579
1 DFP2 兑换 TWD
NT$0.6925528215
1 DFP2 兑换 CHF
Fr0.018962505
1 DFP2 兑换 HKD
HK$0.1637096265
1 DFP2 兑换 MAD
.د.م0.212801445