DeFiGeek Community Japan（TXJP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 22.28 $ 22.28 $ 22.28 24H最低价 $ 22.5 $ 22.5 $ 22.5 24H最高价 24H最低价 $ 22.28$ 22.28 $ 22.28 24H最高价 $ 22.5$ 22.5 $ 22.5 历史最高 $ 33.01$ 33.01 $ 33.01 最低价 $ 20.1$ 20.1 $ 20.1 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.64% 漲跌幅（7D） -1.84% 漲跌幅（7D） -1.84%

DeFiGeek Community Japan（TXJP）当前实时价格为 $22.33。过去 24 小时内，TXJP 的交易价格在 $ 22.28 至 $ 22.5 之间波动，市场活跃度显著。TXJP 的历史最高价为 $ 33.01，历史最低价为 $ 20.1。

从短期表现来看，TXJP 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.64%，过去 7 天内累计变动为 -1.84%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DeFiGeek Community Japan（TXJP）市场信息

市值 $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M 流通量 210.00K 210.00K 210.00K 总供应量 210,000.0 210,000.0 210,000.0

DeFiGeek Community Japan 的当前市值为 $ 4.69M, 它过去 24 小时的交易量为 --。TXJP 的流通量为 210.00K，总供应量是 210000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.69M。