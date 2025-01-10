Defibox bRAM 价格 (BRAM)
今天 Defibox bRAM (BRAM) 的实时价格为 0.00022614 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BRAM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Defibox bRAM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 268.01K USD
- Defibox bRAM 当天价格变化为 +3.33%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 BRAM兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BRAM 价格信息的首选平台。
今天内，Defibox bRAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Defibox bRAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000400050。
在过去60天内，Defibox bRAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000292563。
在过去90天内，Defibox bRAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000461191380900016。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+3.33%
|30天
|$ -0.0000400050
|-17.69%
|60天
|$ -0.0000292563
|-12.93%
|90天
|$ -0.0000461191380900016
|-16.93%
Defibox bRAM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.82%
+3.33%
-8.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BRAM is a RAM resource certificate issued by Defibox. This certificate can be transferred, traded and participated in more Defi gameplay at will.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 BRAM 兑换 AUD
A$0.0003663468
|1 BRAM 兑换 GBP
￡0.0001831734
|1 BRAM 兑换 EUR
€0.0002193558
|1 BRAM 兑换 USD
$0.00022614
|1 BRAM 兑换 MYR
RM0.0010153686
|1 BRAM 兑换 TRY
₺0.0080098788
|1 BRAM 兑换 JPY
¥0.035854497
|1 BRAM 兑换 RUB
₽0.023122815
|1 BRAM 兑换 INR
₹0.0194683926
|1 BRAM 兑换 IDR
Rp3.6474188442
|1 BRAM 兑换 PHP
₱0.0132563268
|1 BRAM 兑换 EGP
￡E.0.011431377
|1 BRAM 兑换 BRL
R$0.001379454
|1 BRAM 兑换 CAD
C$0.0003256416
|1 BRAM 兑换 BDT
৳0.0275845572
|1 BRAM 兑换 NGN
₦0.3506029332
|1 BRAM 兑换 UAH
₴0.0095611992
|1 BRAM 兑换 VES
Bs0.01198542
|1 BRAM 兑换 PKR
Rs0.0629732058
|1 BRAM 兑换 KZT
₸0.119334078
|1 BRAM 兑换 THB
฿0.0078561036
|1 BRAM 兑换 TWD
NT$0.0074648814
|1 BRAM 兑换 CHF
Fr0.0002057874
|1 BRAM 兑换 HKD
HK$0.0017593692
|1 BRAM 兑换 MAD
.د.م0.0022704456