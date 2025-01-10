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Defibox bRAM 价格 (BRAM)

USD

Defibox bRAM (BRAM) 实时价格图表

$0.00022614
$0.00022614$0.00022614
+3.30%(1D)

今天 Defibox bRAM (BRAM) 的价格

今天 Defibox bRAM (BRAM) 的实时价格为 0.00022614 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BRAM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Defibox bRAM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 268.01K USD
- Defibox bRAM 当天价格变化为 +3.33%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Defibox bRAM (BRAM) 价格表现 USD

今天内，Defibox bRAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Defibox bRAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000400050
在过去60天内，Defibox bRAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000292563
在过去90天内，Defibox bRAM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000461191380900016

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+3.33%
30天$ -0.0000400050-17.69%
60天$ -0.0000292563-12.93%
90天$ -0.0000461191380900016-16.93%

Defibox bRAM (BRAM) 价格分析

Defibox bRAM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00021269
$ 0.00021269$ 0.00021269

$ 0.00022567
$ 0.00022567$ 0.00022567

$ 0.00127145
$ 0.00127145$ 0.00127145

+1.82%

+3.33%

-8.21%

Defibox bRAM (BRAM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 268.01K
$ 268.01K$ 268.01K

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什么是Defibox bRAM (BRAM)

BRAM is a RAM resource certificate issued by Defibox. This certificate can be transferred, traded and participated in more Defi gameplay at will.

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Defibox bRAM (BRAM) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Defibox bRAM (BRAM) 的其他问题

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BRAM 兑换为当地货币

1 BRAM 兑换 AUD
A$0.0003663468
1 BRAM 兑换 GBP
0.0001831734
1 BRAM 兑换 EUR
0.0002193558
1 BRAM 兑换 USD
$0.00022614
1 BRAM 兑换 MYR
RM0.0010153686
1 BRAM 兑换 TRY
0.0080098788
1 BRAM 兑换 JPY
¥0.035854497
1 BRAM 兑换 RUB
0.023122815
1 BRAM 兑换 INR
0.0194683926
1 BRAM 兑换 IDR
Rp3.6474188442
1 BRAM 兑换 PHP
0.0132563268
1 BRAM 兑换 EGP
￡E.0.011431377
1 BRAM 兑换 BRL
R$0.001379454
1 BRAM 兑换 CAD
C$0.0003256416
1 BRAM 兑换 BDT
0.0275845572
1 BRAM 兑换 NGN
0.3506029332
1 BRAM 兑换 UAH
0.0095611992
1 BRAM 兑换 VES
Bs0.01198542
1 BRAM 兑换 PKR
Rs0.0629732058
1 BRAM 兑换 KZT
0.119334078
1 BRAM 兑换 THB
฿0.0078561036
1 BRAM 兑换 TWD
NT$0.0074648814
1 BRAM 兑换 CHF
Fr0.0002057874
1 BRAM 兑换 HKD
HK$0.0017593692
1 BRAM 兑换 MAD
.د.م0.0022704456