DeFiance Media 今日价格

DeFiance Media (DFTV) 今日实时价格为 $ 0.00463317，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 DFTV 兑 USD 的汇率为 $ 0.00463317 每 DFTV。

DeFiance Media 目前市值在 $ 46,331 排名第 #-，流通供应量为 10.00M DFTV。过去 24 小时内，DFTV 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.085642，而历史最低价为 $ 0.00429192。

短期表现方面，DFTV 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.41%。过去一天，总交易量达到 $ 4.83。

DeFiance Media（DFTV）市场信息

市值 $ 46.33K$ 46.33K $ 46.33K 成交量（24H） $ 4.83$ 4.83 $ 4.83 完全稀释市值 $ 46.33K$ 46.33K $ 46.33K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 总供应量 9,999,933.342481 9,999,933.342481 9,999,933.342481

DeFiance Media 的当前市值为 $ 46.33K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.83。DFTV 的流通量为 10.00M，总供应量是 9999933.342481，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 46.33K。