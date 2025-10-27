Defi Tiger（DTG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.62% 涨跌幅（1D） +4.26% 漲跌幅（7D） -30.32% 漲跌幅（7D） -30.32%

Defi Tiger（DTG）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DTG 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DTG 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DTG 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.62%，过去 24 小时内变动为 +4.26%，过去 7 天内累计变动为 -30.32%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Defi Tiger（DTG）市场信息

市值 $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M 流通量 353.63T 353.63T 353.63T 总供应量 353,631,546,502,317.4 353,631,546,502,317.4 353,631,546,502,317.4

Defi Tiger 的当前市值为 $ 1.30M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DTG 的流通量为 353.63T，总供应量是 353631546502317.4，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.30M。