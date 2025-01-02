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DeFi Kingdoms Crystal 价格 (CRYSTAL)

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DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) 实时价格图表

$0.00970782
$0.00970782$0.00970782
+8.50%(1D)

今天 DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) 的价格

今天 DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) 的实时价格为 0.00970782 USD。目前其市值为 $ 1.45M USD。CRYSTAL 兑换 USD 的价格为实时更新。
DeFi Kingdoms Crystal 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 52.94K USD
- DeFi Kingdoms Crystal 当天价格变化为 +8.50%
- 其循环供应量为 149.58M USD

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DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) 价格表现 USD

今天内，DeFi Kingdoms Crystal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00076055
在过去30天内，DeFi Kingdoms Crystal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022439946
在过去60天内，DeFi Kingdoms Crystal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0013393374
在过去90天内，DeFi Kingdoms Crystal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000618345926495842

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00076055+8.50%
30天$ -0.0022439946-23.11%
60天$ +0.0013393374+13.80%
90天$ +0.000618345926495842+6.80%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) 价格分析

DeFi Kingdoms Crystal 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00891448
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$ 0.00975472
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$ 34.6
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+1.00%

+8.50%

-0.83%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

$ 52.94K
$ 52.94K$ 52.94K

149.58M
149.58M 149.58M

什么是DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

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官网

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CRYSTAL 兑换为当地货币

1 CRYSTAL 兑换 AUD
A$0.015532512
1 CRYSTAL 兑换 GBP
0.007766256
1 CRYSTAL 兑换 EUR
0.0093195072
1 CRYSTAL 兑换 USD
$0.00970782
1 CRYSTAL 兑换 MYR
RM0.0433939554
1 CRYSTAL 兑换 TRY
0.3427831242
1 CRYSTAL 兑换 JPY
¥1.5224774106
1 CRYSTAL 兑换 RUB
1.0776650982
1 CRYSTAL 兑换 INR
0.8320572522
1 CRYSTAL 兑换 IDR
Rp156.5777200146
1 CRYSTAL 兑换 PHP
0.5615003088
1 CRYSTAL 兑换 EGP
￡E.0.4927689432
1 CRYSTAL 兑换 BRL
R$0.0615475788
1 CRYSTAL 兑换 CAD
C$0.0139792608
1 CRYSTAL 兑换 BDT
1.16008449
1 CRYSTAL 兑换 NGN
15.0275112036
1 CRYSTAL 兑换 UAH
0.4083109092
1 CRYSTAL 兑换 VES
Bs0.49509882
1 CRYSTAL 兑换 PKR
Rs2.704113261
1 CRYSTAL 兑换 KZT
5.0959259526
1 CRYSTAL 兑换 THB
฿0.3322016004
1 CRYSTAL 兑换 TWD
NT$0.3190960434
1 CRYSTAL 兑换 CHF
Fr0.008737038
1 CRYSTAL 兑换 HKD
HK$0.0754297614
1 CRYSTAL 兑换 MAD
.د.م0.098048982