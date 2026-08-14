DeFi Kingdoms 今日价格

DeFi Kingdoms (JEWEL) 今日实时价格为 $ 0.0056003，过去 24 小时内变化了 5.97%。当前 JEWEL 兑 USD 的汇率为 $ 0.0056003 每 JEWEL。

DeFi Kingdoms 目前市值在 $ 630,597 排名第 #-，流通供应量为 112.60M JEWEL。过去 24 小时内，JEWEL 的交易价格在 $ 0.00516855（低点）和 $ 0.00602595（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 22.52，而历史最低价为 $ 0.0015605。

短期表现方面，JEWEL 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 +1.14%。过去一天，总交易量达到 $ 825.64。

DeFi Kingdoms（JEWEL）市场信息

市值 $ 630.60K$ 630.60K $ 630.60K 成交量（24H） $ 825.64$ 825.64 $ 825.64 完全稀释市值 $ 668.89K$ 668.89K $ 668.89K 流通量 112.60M 112.60M 112.60M 总供应量 119,434,440.5891552 119,434,440.5891552 119,434,440.5891552

DeFi Kingdoms 的当前市值为 $ 630.60K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 825.64。JEWEL 的流通量为 112.60M，总供应量是 119434440.5891552，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 668.89K。