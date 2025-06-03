DeFi Growth Index 价格 (DGI)
今天 DeFi Growth Index (DGI) 的实时价格为 0.929002 USD。目前其市值为 $ 145.84K USD。DGI 兑换 USD 的价格为实时更新。
DeFi Growth Index 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- DeFi Growth Index 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 156.99K USD
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今天内，DeFi Growth Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，DeFi Growth Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1334323714。
在过去60天内，DeFi Growth Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3705685858。
在过去90天内，DeFi Growth Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001972669711264。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.1334323714
|+14.36%
|60天
|$ +0.3705685858
|+39.89%
|90天
|$ +0.0001972669711264
|+0.02%
DeFi Growth Index 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-16.97%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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|1 DGI 兑换 VND
₫24,446.68763
|1 DGI 兑换 AUD
A$1.43066308
|1 DGI 兑换 GBP
￡0.68746148
|1 DGI 兑换 EUR
€0.80823174
|1 DGI 兑换 USD
$0.929002
|1 DGI 兑换 MYR
RM3.93896848
|1 DGI 兑换 TRY
₺36.3704283
|1 DGI 兑换 JPY
¥132.95876624
|1 DGI 兑换 RUB
₽73.14961748
|1 DGI 兑换 INR
₹79.51328118
|1 DGI 兑换 IDR
Rp15,229.53854688
|1 DGI 兑换 KRW
₩1,279.61664482
|1 DGI 兑换 PHP
₱51.73612138
|1 DGI 兑换 EGP
￡E.46.14352934
|1 DGI 兑换 BRL
R$5.26744134
|1 DGI 兑换 CAD
C$1.27273274
|1 DGI 兑换 BDT
৳113.56120448
|1 DGI 兑换 NGN
₦1,469.93199454
|1 DGI 兑换 UAH
₴38.6000331
|1 DGI 兑换 VES
Bs89.184192
|1 DGI 兑换 PKR
Rs261.31897258
|1 DGI 兑换 KZT
₸475.91843458
|1 DGI 兑换 THB
฿30.26688516
|1 DGI 兑换 TWD
NT$27.87935002
|1 DGI 兑换 AED
د.إ3.40943734
|1 DGI 兑换 CHF
Fr0.76178164
|1 DGI 兑换 HKD
HK$7.28337568
|1 DGI 兑换 MAD
.د.م8.53752838
|1 DGI 兑换 MXN
$17.87399848