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DeFi Growth Index 价格 (DGI)

USD

DeFi Growth Index (DGI) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 DeFi Growth Index (DGI) 的价格

今天 DeFi Growth Index (DGI) 的实时价格为 0.929002 USD。目前其市值为 $ 145.84K USD。DGI 兑换 USD 的价格为实时更新。
DeFi Growth Index 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- DeFi Growth Index 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 156.99K USD

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DeFi Growth Index (DGI) 价格表现 USD

今天内，DeFi Growth Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，DeFi Growth Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1334323714
在过去60天内，DeFi Growth Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3705685858
在过去90天内，DeFi Growth Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001972669711264

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.1334323714+14.36%
60天$ +0.3705685858+39.89%
90天$ +0.0001972669711264+0.02%

DeFi Growth Index (DGI) 价格分析

DeFi Growth Index 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 1.18
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-16.97%

DeFi Growth Index (DGI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 145.84K
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156.99K
156.99K 156.99K

什么是DeFi Growth Index (DGI)

The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

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DeFi Growth Index (DGI) 资源

官网

大家还在问：关于 DeFi Growth Index (DGI) 的其他问题

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DGI 兑换为当地货币

1 DGI 兑换 VND
24,446.68763
1 DGI 兑换 AUD
A$1.43066308
1 DGI 兑换 GBP
0.68746148
1 DGI 兑换 EUR
0.80823174
1 DGI 兑换 USD
$0.929002
1 DGI 兑换 MYR
RM3.93896848
1 DGI 兑换 TRY
36.3704283
1 DGI 兑换 JPY
¥132.95876624
1 DGI 兑换 RUB
73.14961748
1 DGI 兑换 INR
79.51328118
1 DGI 兑换 IDR
Rp15,229.53854688
1 DGI 兑换 KRW
1,279.61664482
1 DGI 兑换 PHP
51.73612138
1 DGI 兑换 EGP
￡E.46.14352934
1 DGI 兑换 BRL
R$5.26744134
1 DGI 兑换 CAD
C$1.27273274
1 DGI 兑换 BDT
113.56120448
1 DGI 兑换 NGN
1,469.93199454
1 DGI 兑换 UAH
38.6000331
1 DGI 兑换 VES
Bs89.184192
1 DGI 兑换 PKR
Rs261.31897258
1 DGI 兑换 KZT
475.91843458
1 DGI 兑换 THB
฿30.26688516
1 DGI 兑换 TWD
NT$27.87935002
1 DGI 兑换 AED
د.إ3.40943734
1 DGI 兑换 CHF
Fr0.76178164
1 DGI 兑换 HKD
HK$7.28337568
1 DGI 兑换 MAD
.د.م8.53752838
1 DGI 兑换 MXN
$17.87399848