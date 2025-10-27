DeFi Dollar（USDFI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.998376 $ 0.998376 $ 0.998376 24H最低价 $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H最高价 24H最低价 $ 0.998376$ 0.998376 $ 0.998376 24H最高价 $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 历史最高 $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 最低价 $ 0.982826$ 0.982826 $ 0.982826 涨跌幅（1H） +0.04% 涨跌幅（1D） +0.22% 漲跌幅（7D） +0.21% 漲跌幅（7D） +0.21%

DeFi Dollar（USDFI）当前实时价格为 $1.001。过去 24 小时内，USDFI 的交易价格在 $ 0.998376 至 $ 1.001 之间波动，市场活跃度显著。USDFI 的历史最高价为 $ 1.006，历史最低价为 $ 0.982826。

从短期表现来看，USDFI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.04%，过去 24 小时内变动为 +0.22%，过去 7 天内累计变动为 +0.21%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DeFi Dollar（USDFI）市场信息

市值 $ 469.04K$ 469.04K $ 469.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 469.04K$ 469.04K $ 469.04K 流通量 468.92K 468.92K 468.92K 总供应量 468,916.793412879 468,916.793412879 468,916.793412879

DeFi Dollar 的当前市值为 $ 469.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。USDFI 的流通量为 468.92K，总供应量是 468916.793412879，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 469.04K。