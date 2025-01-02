Defender Bot 价格 (DFNDR)
今天 Defender Bot (DFNDR) 的实时价格为 0.02686797 USD。目前其市值为 $ 2.27M USD。DFNDR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Defender Bot 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.12K USD
- Defender Bot 当天价格变化为 +4.33%
- 其循环供应量为 84.45M USD
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今天内，Defender Bot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00111413。
在过去30天内，Defender Bot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0168428452。
在过去60天内，Defender Bot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015722356。
在过去90天内，Defender Bot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.033074446233524004。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00111413
|+4.33%
|30天
|$ -0.0168428452
|-62.68%
|60天
|$ -0.0015722356
|-5.85%
|90天
|$ -0.033074446233524004
|-55.17%
Defender Bot 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.81%
+4.33%
-26.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.
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|1 DFNDR 兑换 AUD
A$0.042988752
|1 DFNDR 兑换 GBP
￡0.021494376
|1 DFNDR 兑换 EUR
€0.0257932512
|1 DFNDR 兑换 USD
$0.02686797
|1 DFNDR 兑换 MYR
RM0.1200998259
|1 DFNDR 兑换 TRY
₺0.9487080207
|1 DFNDR 兑换 JPY
¥4.2137037351
|1 DFNDR 兑换 RUB
₽2.9826133497
|1 DFNDR 兑换 INR
₹2.3028537087
|1 DFNDR 兑换 IDR
Rp433.3542941691
|1 DFNDR 兑换 PHP
₱1.5540433848
|1 DFNDR 兑换 EGP
￡E.1.3638181572
|1 DFNDR 兑换 BRL
R$0.1703429298
|1 DFNDR 兑换 CAD
C$0.0386898768
|1 DFNDR 兑换 BDT
৳3.210722415
|1 DFNDR 兑换 NGN
₦41.5910802006
|1 DFNDR 兑换 UAH
₴1.1300668182
|1 DFNDR 兑换 VES
Bs1.37026647
|1 DFNDR 兑换 PKR
Rs7.4840730435
|1 DFNDR 兑换 KZT
₸14.1038034921
|1 DFNDR 兑换 THB
฿0.9194219334
|1 DFNDR 兑换 TWD
NT$0.8831501739
|1 DFNDR 兑换 CHF
Fr0.024181173
|1 DFNDR 兑换 HKD
HK$0.2087641269
|1 DFNDR 兑换 MAD
.د.م0.271366497