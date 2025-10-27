DeFAI（DEFAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00974805$ 0.00974805 $ 0.00974805 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.08% 涨跌幅（1D） +8.19% 漲跌幅（7D） -5.07% 漲跌幅（7D） -5.07%

DeFAI（DEFAI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DEFAI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DEFAI 的历史最高价为 $ 0.00974805，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DEFAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.08%，过去 24 小时内变动为 +8.19%，过去 7 天内累计变动为 -5.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DeFAI（DEFAI）市场信息

市值 $ 70.28K$ 70.28K $ 70.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 75.81K$ 75.81K $ 75.81K 流通量 927.05M 927.05M 927.05M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DeFAI 的当前市值为 $ 70.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DEFAI 的流通量为 927.05M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 75.81K。