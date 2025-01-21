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DEEPR 价格 (DEEPR)

USD

DEEPR (DEEPR) 实时价格图表

$0.00341348
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-13.20%(1D)

今天 DEEPR (DEEPR) 的价格

今天 DEEPR (DEEPR) 的实时价格为 0.00341348 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DEEPR 兑换 USD 的价格为实时更新。
DEEPR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 703.13 USD
- DEEPR 当天价格变化为 -13.29%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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DEEPR (DEEPR) 价格表现 USD

今天内，DEEPR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00052345292085085
在过去30天内，DEEPR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006934300
在过去60天内，DEEPR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0013486744
在过去90天内，DEEPR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012315954076500043

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00052345292085085-13.29%
30天$ -0.0006934300-20.31%
60天$ +0.0013486744+39.51%
90天$ +0.0012315954076500043+56.45%

DEEPR (DEEPR) 价格分析

DEEPR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00339398
$ 0.00339398$ 0.00339398

$ 0.00399356
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$ 0.02193179
$ 0.02193179$ 0.02193179

-0.07%

-13.29%

-7.76%

DEEPR (DEEPR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 703.13
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什么是DEEPR (DEEPR)

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DEEPR (DEEPR) 资源

官网

大家还在问：关于 DEEPR (DEEPR) 的其他问题

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DEEPR 兑换为当地货币

1 DEEPR 兑换 AUD
A$0.005461568
1 DEEPR 兑换 GBP
0.0027649188
1 DEEPR 兑换 EUR
0.0032769408
1 DEEPR 兑换 USD
$0.00341348
1 DEEPR 兑换 MYR
RM0.0152582556
1 DEEPR 兑换 TRY
0.121519888
1 DEEPR 兑换 JPY
¥0.5307620052
1 DEEPR 兑换 RUB
0.3447273452
1 DEEPR 兑换 INR
0.2953001548
1 DEEPR 兑换 IDR
Rp55.9586795712
1 DEEPR 兑换 PHP
0.1994837712
1 DEEPR 兑换 EGP
￡E.0.1717321788
1 DEEPR 兑换 BRL
R$0.0205832844
1 DEEPR 兑换 CAD
C$0.0049154112
1 DEEPR 兑换 BDT
0.4162056164
1 DEEPR 兑换 NGN
5.3004176092
1 DEEPR 兑换 UAH
0.1441512604
1 DEEPR 兑换 VES
Bs0.18432792
1 DEEPR 兑换 PKR
Rs0.9518830328
1 DEEPR 兑换 KZT
1.81085114
1 DEEPR 兑换 THB
฿0.116228994
1 DEEPR 兑换 TWD
NT$0.1117573352
1 DEEPR 兑换 CHF
Fr0.003072132
1 DEEPR 兑换 HKD
HK$0.0265568744
1 DEEPR 兑换 MAD
.د.م0.0342030696