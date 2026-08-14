DeepFakeAI 今日价格

DeepFakeAI (FAKEAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.10%。当前 FAKEAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FAKEAI。

DeepFakeAI 目前市值在 $ 195,840 排名第 #-，流通供应量为 958.82M FAKEAI。过去 24 小时内，FAKEAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04434524，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FAKEAI 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 +1.50%。过去一天，总交易量达到 $ 193.91。

DeepFakeAI（FAKEAI）市场信息

市值 $ 195.84K$ 195.84K $ 195.84K 成交量（24H） $ 193.91$ 193.91 $ 193.91 完全稀释市值 $ 195.84K$ 195.84K $ 195.84K 流通量 958.82M 958.82M 958.82M 总供应量 958,824,031.12 958,824,031.12 958,824,031.12

DeepFakeAI 的当前市值为 $ 195.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 193.91。FAKEAI 的流通量为 958.82M，总供应量是 958824031.12，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 195.84K。