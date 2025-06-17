DeepCore AI 价格 (DPCORE)
今天 DeepCore AI (DPCORE) 的实时价格为 0.00581137 USD。目前其市值为 $ 5.81M USD。DPCORE 兑换 USD 的价格为实时更新。
DeepCore AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- DeepCore AI 当天价格变化为 -5.91%
- 其循环供应量为 1000.00M USD
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今天内，DeepCore AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000365362731974048。
在过去30天内，DeepCore AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026645555。
在过去60天内，DeepCore AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，DeepCore AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000365362731974048
|-5.91%
|30天
|$ -0.0026645555
|-45.85%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
DeepCore AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.15%
-5.91%
+64.88%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 DPCORE 兑换 VND
₫152.92620155
|1 DPCORE 兑换 AUD
A$0.0088332824
|1 DPCORE 兑换 GBP
￡0.0042423001
|1 DPCORE 兑换 EUR
€0.0049977782
|1 DPCORE 兑换 USD
$0.00581137
|1 DPCORE 兑换 MYR
RM0.0246402088
|1 DPCORE 兑换 TRY
₺0.228967978
|1 DPCORE 兑换 JPY
¥0.8401497609
|1 DPCORE 兑换 RUB
₽0.455611408
|1 DPCORE 兑换 INR
₹0.5011725488
|1 DPCORE 兑换 IDR
Rp95.2683454128
|1 DPCORE 兑换 KRW
₩7.9281615225
|1 DPCORE 兑换 PHP
₱0.3297952475
|1 DPCORE 兑换 EGP
￡E.0.2912077507
|1 DPCORE 兑换 BRL
R$0.0319044213
|1 DPCORE 兑换 CAD
C$0.0078453495
|1 DPCORE 兑换 BDT
৳0.7103818688
|1 DPCORE 兑换 NGN
₦8.9819953583
|1 DPCORE 兑换 UAH
₴0.2414624235
|1 DPCORE 兑换 VES
Bs0.59275974
|1 DPCORE 兑换 PKR
Rs1.6448501648
|1 DPCORE 兑换 KZT
₸2.9786176935
|1 DPCORE 兑换 THB
฿0.188869525
|1 DPCORE 兑换 TWD
NT$0.1712610739
|1 DPCORE 兑换 AED
د.إ0.0213277279
|1 DPCORE 兑换 CHF
Fr0.0047072097
|1 DPCORE 兑换 HKD
HK$0.0455611408
|1 DPCORE 兑换 MAD
.د.م0.0529415807
|1 DPCORE 兑换 MXN
$0.1099511204