Decentralized USD 价格 (DUSD)

USD

Decentralized USD (DUSD) 实时价格图表

$0.064545
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+93.80%(1D)

今天 Decentralized USD (DUSD) 的价格

今天 Decentralized USD (DUSD) 的实时价格为 0.064545 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Decentralized USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.09K USD
- Decentralized USD 当天价格变化为 +93.87%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Decentralized USD (DUSD) 价格表现 USD

今天内，Decentralized USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03125151
在过去30天内，Decentralized USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0393725016
在过去60天内，Decentralized USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0367826722
在过去90天内，Decentralized USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02832986938793364

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.03125151+93.87%
30天$ -0.0393725016-61.00%
60天$ +0.0367826722+56.99%
90天$ -0.02832986938793364-30.50%

Decentralized USD (DUSD) 价格分析

Decentralized USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0326729
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$ 0.066322
$ 0.066322$ 0.066322

$ 1.15
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-2.59%

+93.87%

-22.59%

Decentralized USD (DUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 13.09K
$ 13.09K$ 13.09K

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什么是Decentralized USD (DUSD)

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Decentralized USD (DUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 Decentralized USD (DUSD) 的其他问题

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DUSD 兑换为当地货币

1 DUSD 兑换 AUD
A$0.1045629
1 DUSD 兑换 GBP
0.05228145
1 DUSD 兑换 EUR
0.06260865
1 DUSD 兑换 USD
$0.064545
1 DUSD 兑换 MYR
RM0.28980705
1 DUSD 兑换 TRY
2.2861839
1 DUSD 兑换 JPY
¥10.23360975
1 DUSD 兑换 RUB
6.59972625
1 DUSD 兑换 INR
5.55667905
1 DUSD 兑换 IDR
Rp1,041.04824135
1 DUSD 兑换 PHP
3.7836279
1 DUSD 兑换 EGP
￡E.3.26274975
1 DUSD 兑换 BRL
R$0.3937245
1 DUSD 兑换 CAD
C$0.0929448
1 DUSD 兑换 BDT
7.8731991
1 DUSD 兑换 NGN
100.0692771
1 DUSD 兑换 UAH
2.7289626
1 DUSD 兑换 VES
Bs3.420885
1 DUSD 兑换 PKR
Rs17.97384615
1 DUSD 兑换 KZT
34.0603965
1 DUSD 兑换 THB
฿2.2422933
1 DUSD 兑换 TWD
NT$2.13063045
1 DUSD 兑换 CHF
Fr0.05873595
1 DUSD 兑换 HKD
HK$0.5021601
1 DUSD 兑换 MAD
.د.م0.6480318