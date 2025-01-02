Decentralized Social 价格 (DESO)
今天 Decentralized Social (DESO) 的实时价格为 11.45 USD。目前其市值为 $ 120.66M USD。DESO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Decentralized Social 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 262.76K USD
- Decentralized Social 当天价格变化为 +5.85%
- 其循环供应量为 10.53M USD
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今天内，Decentralized Social 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.632716。
在过去30天内，Decentralized Social 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.9023220800。
在过去60天内，Decentralized Social 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +29.4852098750。
在过去90天内，Decentralized Social 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.9091447489208464。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.632716
|+5.85%
|30天
|$ +4.9023220800
|+42.82%
|60天
|$ +29.4852098750
|+257.51%
|90天
|$ +4.9091447489208464
|+75.05%
Decentralized Social 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.31%
+5.85%
+23.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 DESO 兑换 AUD
A$18.32
|1 DESO 兑换 GBP
￡9.16
|1 DESO 兑换 EUR
€10.992
|1 DESO 兑换 USD
$11.45
|1 DESO 兑换 MYR
RM51.1815
|1 DESO 兑换 TRY
₺404.2995
|1 DESO 兑换 JPY
¥1,795.7035
|1 DESO 兑换 RUB
₽1,271.0645
|1 DESO 兑换 INR
₹981.3795
|1 DESO 兑换 IDR
Rp184,677.3935
|1 DESO 兑换 PHP
₱662.268
|1 DESO 兑换 EGP
￡E.581.202
|1 DESO 兑换 BRL
R$72.593
|1 DESO 兑换 CAD
C$16.488
|1 DESO 兑换 BDT
৳1,368.275
|1 DESO 兑换 NGN
₦17,724.371
|1 DESO 兑换 UAH
₴481.587
|1 DESO 兑换 VES
Bs583.95
|1 DESO 兑换 PKR
Rs3,189.3975
|1 DESO 兑换 KZT
₸6,010.4485
|1 DESO 兑换 THB
฿391.819
|1 DESO 兑换 TWD
NT$376.3615
|1 DESO 兑换 CHF
Fr10.305
|1 DESO 兑换 HKD
HK$88.9665
|1 DESO 兑换 MAD
.د.م115.645