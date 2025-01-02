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Decentralized Social 价格 (DESO)

USD

Decentralized Social (DESO) 实时价格图表

$11.45
$11.45$11.45
+5.80%(1D)

今天 Decentralized Social (DESO) 的价格

今天 Decentralized Social (DESO) 的实时价格为 11.45 USD。目前其市值为 $ 120.66M USD。DESO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Decentralized Social 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 262.76K USD
- Decentralized Social 当天价格变化为 +5.85%
- 其循环供应量为 10.53M USD

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Decentralized Social (DESO) 价格表现 USD

今天内，Decentralized Social 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.632716
在过去30天内，Decentralized Social 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.9023220800
在过去60天内，Decentralized Social 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +29.4852098750
在过去90天内，Decentralized Social 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.9091447489208464

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.632716+5.85%
30天$ +4.9023220800+42.82%
60天$ +29.4852098750+257.51%
90天$ +4.9091447489208464+75.05%

Decentralized Social (DESO) 价格分析

Decentralized Social 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 10.68
$ 10.68$ 10.68

$ 11.61
$ 11.61$ 11.61

$ 198.68
$ 198.68$ 198.68

-0.31%

+5.85%

+23.08%

Decentralized Social (DESO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 120.66M
$ 120.66M$ 120.66M

$ 262.76K
$ 262.76K$ 262.76K

10.53M
10.53M 10.53M

什么是Decentralized Social (DESO)

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Decentralized Social (DESO) 资源

白皮书
官网

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DESO 兑换为当地货币

1 DESO 兑换 AUD
A$18.32
1 DESO 兑换 GBP
9.16
1 DESO 兑换 EUR
10.992
1 DESO 兑换 USD
$11.45
1 DESO 兑换 MYR
RM51.1815
1 DESO 兑换 TRY
404.2995
1 DESO 兑换 JPY
¥1,795.7035
1 DESO 兑换 RUB
1,271.0645
1 DESO 兑换 INR
981.3795
1 DESO 兑换 IDR
Rp184,677.3935
1 DESO 兑换 PHP
662.268
1 DESO 兑换 EGP
￡E.581.202
1 DESO 兑换 BRL
R$72.593
1 DESO 兑换 CAD
C$16.488
1 DESO 兑换 BDT
1,368.275
1 DESO 兑换 NGN
17,724.371
1 DESO 兑换 UAH
481.587
1 DESO 兑换 VES
Bs583.95
1 DESO 兑换 PKR
Rs3,189.3975
1 DESO 兑换 KZT
6,010.4485
1 DESO 兑换 THB
฿391.819
1 DESO 兑换 TWD
NT$376.3615
1 DESO 兑换 CHF
Fr10.305
1 DESO 兑换 HKD
HK$88.9665
1 DESO 兑换 MAD
.د.م115.645